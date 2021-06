Denise, l'intercettazione choc: "Cosa le hai fatto..."

" La bambina dov'è? Cosa le hai fatto? ". Sarebbe questo il contenuto di una conversazione intercorsa tra Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise Pipitone, e Gaspare Ghaleb, il fidanzato dell'epoca. Il breve estratto audio è stato rilanciato dal programma televisivo "Mattino Cinque" che, da circa qualche settimana, si sta occupando degli ultimi sviluppi relativi alla misteriosa scomparsa della bimba mazarese.

"Abbiamo tirato fuori un mondo sommerso di sussurri" In diretta a #Mattino5 l'ex Maresciallo Lombardo sulle intercettazioni nel giallo di #DenisePipitone pic.twitter.com/LRJc52Qm8t — Mattino5 (@mattino5) June 21, 2021

"Cosa le hai fatto?"

Si riaccendono i riflettori su Jessica Pulizzi, figlia di Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise, e Anna Corona. Dai reperti dell'inchiesta emerge una nuova intercettazione che, al netto di ogni possibile ipotesi, potrebbe segnare una svolta definitiva nelle indagini. Per certo, al momento, rappresenta un tassello importantissimo nello scenario investigativo che si sta profilando.

Si tratta di una conversazione telefonica tra Jessica e il fidanzato Gaspare Ghaleb. " La bambina dov'è? ", chiede il ragazzo. Poi, ancora: " Dove l'hai portata? ". E infine, una frase sibillina: " Quando avevi bisogno di me.. .". Jessica tace limitandosi a rispondere con un'esclamazione: " Eh... ", nulla di più. Chi è " la bambina " a cui si fa riferimento nella chiamata? Ma, soprattutto, c'è qualcosa di rilevante che Gaspare ha taciuto?

"Qualcosa è rimasto insoluto"

"Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria" , racconta l'ex maresciallo Francesco Lombardo ospite di Mattino5.