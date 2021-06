"Una cosa mai vista, non è normale": cosa è successo a Camilla?

Martedì prossimo la procura di Genova, che sta coordinando le indagini dei carabinieri del Nas per fare luce sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne deceduta all’ospedale San Martino dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca, incaricherà il medico legale di Pavia Luca Tajana di eseguire l'autopsia sul corpo della giovane. Secondo le ultime rivelazioni, la ragazza avrebbe sofferto di piastrinopenia autoimmune familiare, ossia una carenza cronica di piastrine. Il legale della famiglia, l’avvocato Angelo Paone, avrebbe però parlato a nome dei genitori asserendo che “ Camilla non aveva nessuna malattia”.

Il calvario di Camilla

Il primario di neurochirurgia che ha operato Camilla al San Martino di Genova è Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica del Policlinico, che parlando a La Stampa, ha ammesso: “Non avevo mai visto un cervello ridotto in quelle condizioni da una trombosi così estesa e così grave”. Camilla era stata trasferita dall’ospedale di Lavagna, ed era arrivata al Policlinico domenica scorsa alle 5 e sei minuti. Nella struttura ospedaliera di Lavagna le avevano fatto due tac. La prima non aveva evidenziato nulla e la giovane era stata rimandata a casa. Il secondo esame aveva diagnosticato invece una trombosi in atto, e la sua situazione clinica era a quel punto già compromessa. Con la prima tac si sarebbe dovuto vedere qualcosa? “Ragionando a posteriori è tutto facile e tutti sono campioni del mondo, l'ultimo medico che arriva a visitare un paziente è sempre il più intelligente. Una Tac non evidenza direttamente una trombosi anche se esistono dei segni molto indiretti. Sono segni precoci e serve un occhio molto esperto per coglierli, ma si possono cogliere prima delle presenze ematiche” ha spiegato Zona.

Il primario che l'ha operata: "Qualcosa di non normale"