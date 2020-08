Il criminologo e il gesto di Viviana: "Impossibile ignorare quel messaggio"

Un giallo senza fine, quello di Caronia, avvolto ancora in una trama ingarbugliata di circostanze incerte e mere supposizioni. Dopo il ritrovamento del piccolo Gioele , a pochi passi dal traliccio sotto il quale è stato recuperato il cadavere di Viviana , non resta altro, purtroppo, che ricostruire la dinamica della drammatica vicenda. C'è una domanda, tra le tante, che adesso assilla gli investigatori: perché Viviana ha lasciato il cellulare a casa quel maledetto lunedì mattina, si è trattato di un gesto volontario?. " Si può dimenticare tutto, ma difficilmente il cellulare, il cui gesto è spesso deliberato e non occasionale " sostiene il professor Vincenzo M. Mastronardi, psichiatra, criminologo clinico, presidente dell'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico forensi.

Una tragedia annunciata?

Se Viviana abbia premeditato o meno cosa sarebbe accaduto dopo aver scavalcato il guardrail dell'A20 Messina-Palermo, sarà solo il corso delle indagini a stabilirlo. Fatto sta che l a dinamica di quelle ore frenetiche in autostrada e gli elementi indiziari raccolti sinora dagli inquirenti favoriscono l'ipotesi di una circostanza annunciata per sé e il figlioletto di 4 anni. " Non possiamo prescindere da quella che è stata la dinamica dell'evento e soprattutto alcune particolarità che non possiamo trascurare così come peraltro compare da tutte le ricostruzioni fattuali e da tutte le testimonianze fin'ora disponibili ", spiega il professor M. Mastronardi ai taccuini dell' Agi . Il viaggio fino a Sant'Agata Militello, l'incidente e poi l'Opel Corsa grigia abbandonata all'ingresso della galleria Pizzo Turda profilerebbero, a detta del criminologo, l'identikit di una donna fortemente vulnerabile: " Intanto il viaggio a circa 100 km di distanza e non già più vicino per comprare le scarpe al figlio come Viviana Parisi aveva detto al marito che avrebbe fatto; l'urto della sua vettura in galleria contro un altro automezzo che può aver rappresentato l'evento precipitante le decisioni già precedentemente maturate; le domande della donna, stando a quanto accertato finora, sulla 'Piramide della luce' una struttura di 30 metri, un luogo dove ogni anno a giugno si svolge il "rito della luce" che ha trasformato quell'altura a Motta d'Affermo, di fronte agli scavi dell'antica Halaesa, in una terra mistica piena di simbolismi che potrebbe rappresentare la meta mai raggiunta da Viviana che difatti ha trovato la morte a pochi chilometri di distanza. Poi - rileva Mastronardi - c'è l'intensificazione della lettura della Bibbia proprio pochi giorni prima, stando alle testimonianze; quindi la diagnosi clinica di paranoia in soggetto affetto da deliri mistici, ma soprattutto il telefonino lasciato a casa, un gesto che orma non si fa più, il cellulare è diventato qualcosa di quasi integrato, fuso, con la persona, come un abito, come pelle, e se lo si lascia a casa o altrove si sa bene che lo si sta lasciando.

Viviana affetta da ''disturbo paranoide''?