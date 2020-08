Trovato cadavere di donna dove è sparita la mamma dj

Continuano le ricerche della 43enne Viviana Parisi, dj in arte conisciuta come "Express Viviana", scomparsa da ormai sei giorni insieme al figlioletto di soli 4 anni Gioele. La donna era stata vista salire col bambino a bordo della propria auto, una Opel Corsa, prima di sparire nel nulla.

La vettura è stata poi rinvenuta in zona Caronia (Messina), ma gli inquirenti incaricati di condurre le indagini non sono riusciti a trovare alcuna traccia della donna e del minore. Tante le piste seguite dagli investigatori, dalla fuga al sequestro di persona. Fra le ipotesi, infatti, c'è anche quella della volontà della Parisi di lasciare la Sicilia e fare ritorno a Torino, sua città natale, dove abita ancora sua madre.

In queste ultime ore, tuttavia, è arrivata una nuova notizia che ha gettato i familiari dei due scomparsi nella più totale disperazione. Nei boschi di Caronia, infatti, è stato rinvenuto il cadavere sfigurato di una donna. Ad effettuare il ritrovamento i vigili del fuoco che setacciavano l'area insieme ai cani molecolari.

Il corpo è irriconoscibile, perciò ancora non è possibile stabilire se si tratti davvero della 43enne. Sono momenti di forte apprensione.

Gli inquirenti non hanno ancora rilasciato delle dichiarazioni a riguardo. Nel corso della giornata di ieri, inoltre, è stata denunciata la scomparsa di un'altra donna, coetanea di Viviana: si tratta di F.P., di Castel di Lucio. Il cadavere trovato nei boschi, dunque, potrebbe non essere quello della Parisi. Attualmente sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del corpo.

Intanto sono sempre più numerosi gli appelli lanciati dai familiari della 43enne scomparsa, che invitano la donna a fare ritorno a casa insieme al piccolo Gioele. Intervistato da "La Stampa", il pubblico ministero Angelo Cavallo ritiene l'ipotesi della morte la meno probabile. "Non escludiamo alcuna pista nè alcuna ipotesi dal gesto estremo all'allontanamento volontario. Il primo posto dove abbiamo cercato è stato il viadotto autostradale successivo al punto dell'incidente, nell'ipotesi del suicidio. Non c'è niente" , ha chiarito il pm. L'ipotesi della morte "è possibile, e non siamo ancora riusciti a ritrovarli. Ma per quanto e come li stiamo cercando, è un'ipotesi che ha l'1 per cento di probabilità. Io mi auguro che chiami, e che dica che stanno bene".