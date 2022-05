Crolla una palazzina a Modena: 6 feriti. Tra loro anche 2 bambini

Crollo di una palazzina in provincia di Modena, a Marano sul Panaro, nel centro del paese. Il bilancio è di sei persone ferite, tra le quali anche due bambini. Sul posto sono ancora all'opera le forze dell'ordine i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e verificare che non ci siano altre persone coinvolte nel crollo, che è avvenuto poco prima delle 20. Un boato ha scosso l'intera cittadina, che è accorsa sul luogo per dare una mano ai soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei feriti, portato con l'elisoccorso a Bologna, sarebbe in condizione più critiche degli altri, che invece si trovano all'ospedale di Baggiovara e al policlinico di Modena.

Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano nell'immobile, che si trova in via Cavarola. Le cronache locali riferiscono che la palazzina che è crollata è un vecchio edificio nel centro storico della città costituito da tre piani. Altre famiglie, oltre a quelle coinvolte, vivono in nello stabile che è crollato e per loro è stato necessario predisporre un'evacuazione d'urgenza, vista la situazione critica dell'immobile dopo il crollo del pavimento. Per loro, il Comune di Marano sul Panaro ha già predisposto una sistemazione d'emergenza per i prossimi giorni, mentre i tecnici capiscono come intervenire sul luogo del crollo.

L'area è stata immediatamente circoscritta dalle forze dell'ordine ed è stato impedito l'accesso ai non addetti ai lavori. La struttura è pericolante e il rischio di nuovi crolli molto elevato. C'è grande paura in città per la sorte dei feriti, in particolare per i bambini e per il più grave, trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna.