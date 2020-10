"Non sei italiana...". Ma il sindaco leghista difende difende l'atleta insultata

Danielle Frédérique Madam, 23 anni, di origini camerunensi, campionessa di atletica nella specialità del lancio del peso, è stata intervistata dal Corriere, al quale ha confessato di avere diversi sogni nel cassetto, come per esempio quello di indossare la maglia azzurra della Nazionale italiana ed entrare nelle forze dell’ordine. Magari per lavorare all’ufficio immigrazione della Questura. Già, perché lei si sente italiana a tutti gli effetti. Ma senza cittadinanza, i suoi sogni non saranno realizzabili.

Arrivata in Italia quando aveva 7 anni, era scappata dal Camerun con la madre e il fratello, in seguito all’uccisione del padre. Pavia è la città che ha scelto per vivere, studiare e allenarsi. Secondo le leggi italiane, il foglio di carta per lei così fondamentale potrebbe arrivare solo nel 2030. In suo aiuto è quindi arrivato il primo cittadino di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, della Lega, che ha deciso di prendere carta e penna per cercare di accelerare l’iter. Fracassi ha infatti scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere di concedere all 23enne la cittadinanza.

L'episodio razzista

Nei giorni scorsi, la giovane era stata vittima di un episodio di razzismo nei suoi confronti. Danielle lavora al bancone di un bar di Pavia. Un cliente ha ordinato una consumazione e, prima di andarsene, l’ha aggredita con cattiveria, dicendole: “Tu non sei italiana, a cosa ti serve diventare italiana? Non lo diventerai mai”. C’è da dire che qualche giorno prima La ragazza aveva commentato su Facebook e Instagram l’esame di italiano sostenuto dal giocatore Suarez: “Se fossi un’extracomunitaria di serie A non avrei problemi a ottenere il passaporto”. Il post aveva ricevuto insulti e commenti poco gradevoli. Sul web quelle parole non l’abevano spaventata, come ha detto lei, non le importa di leoni da tastiera frustrati. Ma trovarsi davanti un 45enne che la aggredisce mentre sta lavorando, l’ha preoccupata. Danielle è una brava ragazza che per mantenersi all’università, pagare l’affitto e poter allenarsi, svolge tre lavori.

Il sindaco leghista chiede per Danielle la cittadinanza italiana