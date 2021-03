Spedizione punitiva choc: il sangue in strada con machete e mazze

Momenti di paura ieri a Desio, dove due gruppi di ragazzi, alcuni minorenni, hanno dato vita ad una maxi rissa armati di machete e mazze da baseball. Sarebbero venti i ragazzi coinvolti nello scontro, avuto luogo nel pomeriggio del 3 marzo nel paese della Brianza, dove sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, i quali hanno bloccato la piazza teatro della violenta zuffa.

A far scattare la rissa una ragazza, che sarebbe la causa scatenante dello scontro organizzato dai giovani su Instagram, dove i ragazzi si erano dati appuntameno per " far pagare lo sgarro ". I due gruppi, uno proveniente da Cinisello Balsamo, l’altro da Desio, sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine, che hanno evitato il peggio. I carabinieri hanno bloccato sei persone, denunciate per rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Grazie anche ai video che alcuni giovani presenti sul luogo dello scontro hanno girato e consegnato alle autorità, gli inquirenti hanno identificato alcuni dei soggetti, mentre sarebbe ancora in corso l’identificazione degli altri partecipanti alla rissa.