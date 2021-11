"Scemenze", "Sta delirando". E scatta la lite in tv da Giletti

Il tema sul green pass e sui vaccini continua a tenere banco nel dibattito pubblico. Il tema è stato trattato anche questa settimana da Non è l'arena, programma in onda su La7, che ha ospitato in videocollegamento Francesca Donato in seguito alla sospensione del certificato verde al Parlamento europeo: il presidente del tribunale europeo ha deciso di sospendere in via momentanea - per chi ha presentato il ricorso - l'obbligo di esibizione del green pass per entrare nel palazzo. In prima linea la Donato, eurodeputata ex Lega ora passata al gruppo dei non iscritti, che si è scontrata con Pierpaolo Sileri. Tra i due non solo una serie di botta e risposta, ma anche alcune provocazioni che hanno animato lo scontro.

Lo scontro Sileri-Donato

Lo spunto è proprio la sospensione del passaporto vaccinale per accedere al Parlamento europeo. La Donato ha iniziato a sostenere alcune tesi e citare diversi dati, mostrando un articolo dell'European Journal of Epidemiology sulla non relazione tra i contagi e i livelli di vaccinazione in 68 Paesi e 2947 contee degli Stati Uniti. Il che però ha provocato la reazione stizzita del sottosegretario alla Salute presente in studio: " Le spiego la differenza tra me e lei: lei legge quegli articoli scientifici, io li scrivo ".

L'articolo scientifico mostrato ha spinto Sileri a dubitare del livello di conoscenza della lingua inglese della Donato: " Se sa l'inglese come conosce i dati, stiamo freschi. Mi legga in inglese le prime due righe, vediamo come è in grado di interpretarlo ". Ma l'eurodeputata ha letto correttamente l'introduzione dell'articolo. Poi l'attenzione del sottosegretario alla Salute è tornata sulla questione dei vaccini: l'accusa rivolta alla Donato è di fare " un danno per la popolazione " e perciò l'ha invitata a vaccinarsi.

Il botta e risposta

C'è stato anche un altro scontro, con Sileri che ha interrogato la Donato sul numero di abitanti e di decessi da Coronavirus del Belgio. " Fa quasi tenerezza. Lei dice le cose a cavolo di cane. Non sai i numeri, sono idee buttate lì nel cervello. Non sa nulla ", si è lasciato andare irritato. Il sottosegretario alla Salute ha inoltre provocato la Donato che, in quanto parlamentare Ue, dovrebbe essere a conoscenza della situazione in ogni singolo Paese europeo.