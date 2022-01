Cos'è "l'effetto nocebo" e cosa c'entra col vaccino anti-Covid

I no vax adesso si scateneranno con le solite ironie e congetture: più dei due terzi degli effetti collaterali comuni che le persone sperimentano dopo un vaccino anti-Covid possono essere attribuiti all'immaginazione più dello stesso vaccino.

La scoperta dei ricercatori

Gli scienziati che negli Stati Uniti hanno esaminato i dati di 12 studi clinici sui vaccini contro il Covid, hanno scoperto che l' "effetto nocebo" rappresentava circa il 76% di tutte le reazioni avverse comuni dopo la prima dose e quasi il 52% dopo la seconda dose. In pratica, più dei due terzi dei disturbi lamentati dalle persone dopo l'iniezione erano dovuti in prevalenza all'immaginazione che ai reali effetti avversi del vaccino. La suggestione e l'ansia che dovesse necessariamente accadere qualcosa, qualche effetto collaterale di lì a breve, ha causato la reazione psicologica ribattezzata "nocebo", l'opposto di "placebo", il finto medicinale che fa sentire meglio i malati anche se è totalmente innocuo, inattivo. Per lo stesso principio con cui i malati si convincono di stare meglio, al contrario è capitato con chi ha ricevuto le dosi vaccinali anti-Covid.

I "finti" malesseri

I risultati, pubblicati sulla rivista Jama Network, mettono in risalto come gli effetti collaterali più lievi quali mal di testa, affaticamento a breve termine e dolore alle braccia non fossero prodotti dai costituenti del vaccino ma da altri fattori tra cui ansia, stato emotivo e aspettativa legata ai racconti di chi aveva già ricevuto il siero. A quel punto, convincendosi di dover stare male, sono spuntati questi sintomi. Alla luce dei loro risultati, i ricercatori sostengono che una migliore informazione pubblica sulle risposte al nocebo può migliorare l'assorbimento del vaccino Covid, riducendo le preoccupazioni che rendono titubanti alcune persone. " Dire ai pazienti che l'iniezione che dovranno fare ha effetti collaterali simili ai trattamenti con placebo, riduce l'ansia e fa sì che si prendano un momento per riconsiderare l'effetto collaterale ", ha affermato Ted Kaptchuk, professore di Global salute e medicina sociale presso la Facoltà di Medicina di Harvard e primo autore dello studio, al The Guardian. " Ma abbiamo bisogno di più ricerche ", aggiunge.

"L'inganno" del placebo

Lo studio ha confrontato i disturbi riscontrati da un gruppo di persone alle quali era stato iniettato il vero vaccino anti-Covid con quelli di un altro gruppo al quale sono state somministrate iniezioni di soluzione salina inattiva invece del vaccino. Dopo la prima iniezione, più del 35% di quelli nei gruppi placebo ha sperimentato i cosiddetti effetti collaterali "sistemici" come mal di testa e affaticamento, con il 16% che ha segnalato specifici del sito disturbi inclusi dolore al braccio, arrossamento o gonfiore nel sito di iniezione. Come previsto, coloro che hanno ricevuto una prima dose di vaccino avevano maggiori probabilità di sperimentare effetti collaterali: circa il 46% ha riportato sintomi sistemici e due terzi hanno manifestato dolore al braccio o altri sintomi localizzati nel sito di iniezione.

Quando i ricercatori hanno esaminato gli effetti collaterali dopo la seconda dose, hanno scoperto che il tasso di mal di testa o altri sintomi sistemici era quasi il doppio nel gruppo del vaccino rispetto al gruppo del placebo, rispettivamente al 61% e al 32%. La differenza è stata ancora maggiore per i disturbi locali, raggiungendo il 73% tra coloro che avevano il vaccino e il 12% nel gruppo placebo. Complessivamente, i ricercatori hanno calcolato che circa due terzi degli effetti collaterali comuni riportati negli studi sui vaccini Covid sono guidati dall'effetto nocebo, in particolare mal di testa e affaticamento, che nei foglietti illustrati del vaccino anti-Covid elencano come le reazioni avverse più comuni dopo un'iniezione.

Per far comprendere l'enorme potere della mente, anche i pazienti a cui è stato somministrato il placebo hanno denunciato alcuni disturbi, confermando che l’aspettativa e l'ansia creata dai racconti e dai convincimenti di ognuno di noi, giocano un ruolo determinante nella manifestazione di una determinata sintomatologia.