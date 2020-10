Dove muore la luce? È un mistero da Nobel

I Buchi Neri Primordiali sono stati prodotti prima che potessero esistere le Stelle e le Galassie. Nella vita di tutti i giorni non è facile vincere un terno al lotto. Ancora più difficile è vincerne due nel giro di poche settimane.

Nell'Universo i Buchi Neri più sono pesanti e meno ce ne sono. Lo scontro tra due Buchi Neri con masse molto più grandi di quella del Sole è estremamente difficile che accada. Tutti i media del mondo però il 19 febbraio 2016 hanno riportato la scoperta delle Onde Gravitazionali previste da Einstein cent'anni fa. Su un fatto di enorme interesse si è sorvolato: le onde gravitazionali non sono state prodotte nel collasso di una Supernova, come ci si aspettava, bensì nello scontro tra due pesantissimi Buchi Ner, evento estremamente raro. Fu un autentico colpo di fortuna, come vincere un terno al lotto. Pochi giorni fa è venuto l'annuncio di un altro colpo di fortuna: onde gravitazionali prodotte dallo scontro e il collasso di altri due Buchi Neri pesanti.

Il problema di fondo è capire come mai ci sono tutti questi Buchi Neri in giro nel Cosmo. Deve esserci qualcosa di nuovo nello studio di ciò che accade nell'Universo. Fino ad oggi si era pensato che le quattro Forze Fondamentali della Natura dovessero nascere tutte nello stesso istante dopo il Big-Bang. Accade però che lo studio matematicamente più esatto sulla convergenza delle quattro Forze ci dice che nel primo istante dopo il Big-Bang l'unica forza ad agire deve essere stata la Forza Gravitazionale. Esiste infatti un enorme intervallo (GAP) energetico di almeno un fattore cento tra la Forza Gravitazionale e le altre tre Forze Fondamentali della Natura. Questo GAP porta alla produzione diretta di Buchi Neri Primordiali il cui numero deve quindi essere molto più grande del numero dei Buchi Neri standard, che sono invece prodotti alla fine di tanti processi secondari. I Buchi Neri Primordiali nascono immediatamente nell'intervallo energetico (GAP) che separa la forza gravitazionale dalle altre forze. Durante questo GAP l'Universo non aveva le altre tre forze. Niente Forze Elettromagnetiche, quindi niente luce. Niente Forze di Fermi, quindi niente Stelle a lunga vita. Niente Forze Subnucleari, quindi niente nuclei atomici. Solo Buchi Neri Primordiali

Ci sono tante cose incredibili ma vere. I Buchi Neri sono un esempio di fenomeno incredibile senza il quale noi non potremmo esistere. Le sue origini sono in un'altra cosa incredibile ma vera. Le due cose fondamentali delle quali siamo fatti, lo Spazio e il Tempo, non possono essere entrambe reali. Affinché possa esistere la vita è necessario che lo Spazio e il Tempo non siano entrambi reali. Lo Spazio lo misuriamo usando il metro, il Tempo lo misuriamo usando l'orologio. Ebbene, queste due cose nascono come realtà unica. Nessuno potrà mai riuscire a separare lo Spazio dal Tempo. Queste due cose fanno parte di una unica realtà che nessuno riuscirà mai a dividere. Nel corso di diversi secoli nessuno aveva avuto l'idea giusta. Ci sono voluti trecento anni di studi delle Tre Forze Fondamentali che reggono l'Universo. Una breve sintesi.

Le Forze Elettromagnetiche producono fulmini e saette e le strutture elettromagnetiche di tutto ciò che esiste, incluso il nostro corpo che è fatto di protoni, neutroni ed elettroni. Le Forze Subnucleari Forti permettono alla struttura subnucleare fatta di protoni e neutroni di esistere. Le Forze Subnucleari Deboli permettono al Sole di brillare per miliardi di anni senza mai spegnersi né saltare in aria.

I protoni e i neutroni fanno gli universi che esistono nelle strutture incredibilmente piccole: appena un decimo di millesimo di miliardesimo di centimetro. In quelle minuscole distanze ci sono enormi quantità di Universi.

Ci sono tante cose incredibili ma vere. Qual è la più incredibile e vera? Ecco in due parole la risposta. Le due cose che fanno lo Spazio-Tempo non possono essere entrambe reali. Una delle due cose deve essere immaginaria.

Incredibile ma vero.

Affinché possa esistere la vita è necessario che massa e materia siano due cose totalmente diverse. La materia è fatta di massa e di cariche elettriche e subnucleari.

Affinché possa esistere la Vita è necessario che lo Spazio e il Tempo non siano entrambi reali e che siano inseparabili.

Incredibile ma vero.