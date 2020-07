Droga ai minorenni, sgominata una banda nel varesotto. Arrestato anche un noto trapper

Con una rapida e ampia operazione anti droga, questa mattina all'alba è stata sgominata una banda di spacciatori che riforniva di cocaina, hashish e marijuana l'alto milanese e il varesotto. Tra i loro clienti anche giovanissimi e minorenni. A finire in manette anche un volto noto agli appassionati di musica trap, il 40enne Oscar Scali.

Nelle ultime settimane, i carabinieri della compagnia di Saronno hanno avviato un'indagine sul territorio e hanno scoperto un gruppo di 9 persone ben organizzate con profonde radicalizzazioni nel territorio, che operava in collaborazione con alcune delle " organizzazioni malavitose della zona ". A condurre le indagini Nadia Calcaterra, pm, di Busto Arsizio, che ha messo le ordinanze di custodia in carcere per tutti i componenti della banda. Pare che a capo del gruppo ci fosse proprio Oscar Scali insieme ai suoi due fratelli gemelli, Mattia e Nicolò. Tutti e tre si trovano ora in carcere in attesa di processo.

Stando alla ricostruzione e alle ipotesi fatte dai carabinieri, pare che i tre fratelli, residenti in provincia di Varese, avessero i contatti con le organizzazioni criminali che fornivano loro le partite di droga, che venivano poi rivendute per conto di alcuni degli indagati. Da qui si avviana il processo di distribuzione sul territorio delle sostanze stupefacenti, che venivano cedute a partite da chili per essere rivendute. Tra i 9 arrestati, per due di loro c'è anche l'aggravante della flagranza di reato, perché trovati in possesso della merce. L'operazione dei carabinieri è stata organica e ha visto l'impiego anche delle intercettazioni per sgominare la banda. Da queste è emerso un fatto di sangue, un accoltellamento legato allo spaccio di droga che ha visto protagonisti due dei fratelli. Ai tempi, la vittima dell'aggressione non fece i nomi e, da come riporta Repubblica, si mostrò reticente con gli inquirenti perché pare fosse sotto minaccia da parte degli aggressori.

Avendo ricostruito tutti i movimenti e gli scambi all'interno della rete dello spaccio, gli inquirenti possono stimare in circa 30mila euro settimanali il volume d'affari di questo traffico di droga, che pare avvenisse anche nei pressi delle scuole, dove è più facile avvicinare i minorenni. Alcuni degli individui raggiunti dall'ordinanza avevano già precedenti con la giustizia con misure di prevenzione o arresti domiciliari, ma questo non ha inibito la loro attività.

Oscar Scali è noto nel mondo della musica per essere un influencer, produttore e cantante di musica trap. Il suo nome d'arte è Oscaritoss way e di recente il suo volto è diventato familiare anche grazie alla partecipazione al videoclip Wow di Malika Ayane. L'operazione che l'ha condotto in carcere ha visto un grande dispiegamento di forze. Decine di uomini, auto, unità cinofile e perfino gli elicotteri sono stati utilizzati per sgominare la banda che da ormai diverso tempo controllava il traffico di droga nella zona.