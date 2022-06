I corpi di due donne riversi in casa: l'orrore nel Modenese

Sono stati costretti a buttare la porta di una villetta residenziale i vigili del fuoco che qualche ora fa hanno trovato i cadaveri di due donne riversi sul pavimento. Si tratta di una madre di 47 anni e una figlia di 22. Sul corpo di entrambe sono state trovate diverse ferite da arma da fuoco. È quanto scoperto questa mattina, intorno alle 12, nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in una zona di aperta campagna.

Il delitto è accaduto nella loro abitazione di via Cassola, tra le frazioni di Manzolino e Cavazzona. Accorsi sul posto gli operatori del 118 hanno cercato di fare il possibile, ma dopo qualche minuto hanno constatato il decesso delle due donne. Gli inquirenti stanno perlustrando l'area alla ricerca di indizi per chiarire cosa sia successo all'interno dell'abitazione e le dinamiche del duplice femminicidio.

Salvatore Montefusco, compagno della 47enne di origini straniere e patrigno delle ragazza, è stato fermato dai carabinieri. Dopo il macabro ritrovamento i carabinieri si erano messi alla ricerca del fuggitivo che attualmente è sotto interrogatorio perché unico sospettato. Per lui sarà emesso un provvedimento di custodia cautelare. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente: al momento non si esclude che alla base ci sia stata una crisi relazionale. A chiamare il 112, prima di fuggire, sarebbe stato lo stesso uomo e alcuni vicini di casa che hanno sentito il rumore degli spari.