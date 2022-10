Ecco perché le zanzare prendono di mira soltanto alcune persone

Il clima impazzito di questo autunno 2022 non ci consegna soltanto ondate di calore fuori stagione ma dobbiamo fare i conti con un insetto molto fastidioso una volta prerogativa soltanto della stagione estiva: la zanzara. Spesso abbiamo sentito dire che fosse la tipologia del sangue di ognuno di noi a rendere un soggetto più vulnerabile rispetto a un altro ("hai il sangue dolce"), che fosse un problema di genetica o addirittura di alimentazione. Adesso, però, uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Cell ha trovato una nuova chiave per spiegare come mai le zanzare scelgono accuratamente una persona piuttosto che un'altra.

Cosa dice lo studio

Il motivo principale delle punture sarebbe dovuto a un particolare odore della pelle che fungerebbe letteralmente da "calamita": secondo i ricercatori, alcune persone procudono delle sostanze chimiche a livello cutaneo che favoriscono la possibilità di essere punti dall'insetto che non resisterebbe a quel richiamo "atterrando" sulla pelle. Per arrivare a questa conclusione, pur con tutti i limiti di uno studio ancora in fase di sviluppo, sono stati raccolti 64 campioni con l'odore della pelle di altrettante persone che hanno indossato calze di nylon sulle braccia per evitare di essere punte davvero.

L'analisi chimica

Gli studiosi hanno poi liberato alcune tipologia di zanzara osservando quale fosse la loro direzione: ebbene, la scelta è stata principalmente verso una tipologia di odore che è stato classificato come 100 volte più forte rispetto a tutti gli altri. In laboratorio, i ricercatori hanno analizzato al fondo i risultati scoprendo che il richiamo più forte era dovuto a elevati livelli di acidi sulla pelle che ogni persone produce in quantità diversa: via via che questi livelli erano più elevati, maggiore sarebbe stata la possibilità di essere punti dall'insetto e viceversa. Il responsabile di tutto è il nostro microbiota cutaneo che produce, o meno, varie tipologie di acidi alcuni dei quali ottimali per le zanzare.

Qual è la soluzione