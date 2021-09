Spagna, legato e picchiato in casa: muore 42enne italiano

Un italiano di 42 anni, Andrea Costa, è stato ucciso a Gran Canaria. Originario di Cuneo, da circa un anno si era trasferito sull'isola dell'arcipelago spagnolo. Il suo corpo è stato trovato bruciato nell'auto della moglie. Secondo gli inquirenti sarebbe stato prima picchiato e tenuto ammanettato in casa per oltre 24 ore. Poi portato dagli aggressori nell'auto e bruciato. Il delitto sarebbe stato commesso lo scorso 11 settembre ma il corpo, ormai carbonizzato, è stato rinvenuto dagli investigatori solo 2 giorni dopo la sua scomparsa.

Andrea Costa ha lavorato per alcuni anni come metalmeccanico, per poi trasferirsi a Gran Canaria, dove a Carrizal ha aperto insieme alla moglie un cannabis club chiamato La Guaracha. Quando il contratto di affitto è scaduto, hanno dovuto lasciare l'attività ma mentre la donna è rientrata in Italia, per stare accanto al loro figlio minorenne, Costa era rimasto sull'isola nel tentativo di cercare lavoro come cuoco o cameriere in qualche attività ristorativa della zona.

Per il suo omicidio è stato fermato un uomo che viveva con lui, David José R.P., meglio noto sull'isola come El Adoptado. L'uomo è sottoposto a regime di custodia cautelare dalle forze dell'ordine spagnole. Insieme a lui sarebbe stata fermata anche una donna, della quale non è stata ancora resa nota l'identità, che avrebbe collaborato all'omicidio. La polizia sta ancora cercando di scoprire il movente dietro l'assassinio ma i media spagnoli, in particolare Canarias 7, riferiscono che da quando si trovava sull'isola, Andrea Costa si fosse circondato di "cattive amicizie". Sono in totale 8 gli indagati per la sua morte, che avrebbero collaborato a vario titolo al delitto, come riferisce il sito di cronaca locale targatoCn.