"Fenomeno ma da noi non ha mai messo piede": la bordata della Berlinguer a Conte

Bianca Berlinguer è una conduttrice che ama essere diretta con i suoi interlocutori e non solo. Il ricordo delle sue rimostranze contro la Rai per il caso Corona è ancora vivido nella memoria degli appassionati del programma. Fedele alla sua linea, senza troppi giri di parole, nell'ultima puntata ha punzecchiato Giuseppe Conte. Cartabianca è uno dei programmi di punta del palinsesto della Rai e il martedì sera è diventato un appuntamento fisso per molti telespettatori. Dopo il ritorno di Mauro Corona a distanza di un anno, sempre in collegamento per la sua reticenza a spostarsi per raggiungere Roma, in studio con la conduttrice si è presentato Luca Telese.

Il giornalista, vicedirettore del nuovo settimanale Tpi, ha promosso nello studio di Bianca Berlinguer la presenza nel numero in edicola di una sua intervista a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle. Luca Telese ha seguito Giuseppe Conte in alcuni suoi appuntamenti elettorali ed è riuscito a ottenere una conversazione con il nuovo presidente dei pentastellati. Ma il giornalista è riuscito ad arrivare laddove Bianca Berlinguer non è mai riuscita. Infatti, venuta a conoscenza dell'intervista a Conte da parte di Telese, da lui definito " fenomeno ", Bianca Berlinguer ha sbottato contro l'ex presidente del Consiglio: " Fenomeno che da noi non ha mai messo piede, ci tengo a sottolinearlo. Mai venuto nel nostro studio. Non so perché ma insomma... ".

Nel suo salotto nel corso degli anni si sono seduti i principali esponenti della politica nazionale, anche alcuni presidenti del Consiglio hanno accettato di farsi intervistare da Bianca Berlinguer. Conte, invece, da quanto emerso dal racconto di Bianca Berlinguer, ha sempre rigettato l'idea di accomodarsi nello studio di Cartabianca, preferendo altri contesti come, per esempio, Otto e mezzo di Lilli Gruber in onda su La7. Una decisione che Bianca Berlinguer non si spiega e della quale continua a non capire il motivo, nonostante sia trascorso del tempo e Giuseppe Conte abbia fatto in tempo a essere sostituito come presidente del Consiglio e ad arrivare alla guida del Movimento 5 stelle. Arriverà una replica dell'ex premier alle parole taglienti di Bianca Berlinguer?