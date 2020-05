Briatore: "Il governo è stato veloce a pagare per Silvia. Ma i soldi per la cassa integrazione?"

Non si ferma la polemica sulla liberazione di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita un anno e mezzo fa, liberata venerdì notte dopo il pagamento di un riscatto milionario. La donna è tornata domenica nel Paese indossando le tipiche vesti islamiche somale, dopo aver rifiutato un cambio "occidentale" nell'Ambasciata italiana di Mogadiscio. Il motivo? La sua conversione all'Islam durante la prigionia, a suo dire volontaria, che l'avrebbe portata anche a cambiare nome in Aisha. Sono tanti i punti oscuri della sua ricostruzione, tutt'ora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di fare luce sulla questione mentre nel Paese infuria la polemica. L'ultima voce a unirsi al coro è quella di Flavio Briatore, intervenuto per commentare le parole di Matteo Salvini nel programma radiofonico La Zanzara.

" Se avessero rapito Briatore, lo Stato non avrebbe pagato un euro ", ha affermato il leader della Lega in aperta polemica col governo. " Sono sicuro che lo Stato non avrebbe pagato un euro per me ", ha ribadito Flavio Briatore ai microfoni del'Adnkronos, sposando il pensiero espresso da Matteo Salvini. Secondo il leader politico, i tempi sono maturi per la stesura di una legge che vieti il pagamento del riscatto ai gruppi terroristi. Il senatore, inoltre, ha chiesto che le Ong si impegnino a restituire allo Stato quanto versato ai rapitori di Silvia Romano. Flavio Briatore ha condiviso in parte il pensiero del leader leghista, evidenziando una discrasia decisionale in un momento di così elevata crisi nel Paese: " Per Silvia Romano​ il governo è stato molto veloce, sicuramente più veloce che nel pagare la cassa integrazione a chi è rimasto senza lavoro. " Sebbene l'imprenditore appoggi la scelta di pagare il riscatto pur di riportare a casa una cittadina italiana, dall'altra parte contesta la presenza di Silvia Romano in quelle zone a così alta pericolosità: " È giusto che abbiamo pagato il riscatto, per carità. Però queste persone non dovrebbero andare in zone sconsigliate. Sennò i jadisti avvieranno un altro business. "

Flavio Briatore conosce molto bene quella parte dell'Africa. Da oltre vent'anni gestisce un resort di lusso in Kenya e, nonostante viaggi con elevata frequenza nel Paese, la sua incolumità e quella dei suoi congiunti non è mai stata a rischio: " Sono venti anni che vengo in Kenya e non è mai successo niente. Questo sequestro è successo in un posto dove era sconsigliato andare, Chakama. Come ci sono posti sconsigliati anche in Italia e in altri Paesi. Soprattutto per una ragazza sola. " L'imprenditore si chiede come mai Silvia Romano sia voluta rimanere lì quando le altre due cooperanti che erano con lei se ne sono andate: " È tutto molto strano in questa vicenda. Ci sono diverse cose che non capisco in questa vicenda. "