Milano, baristi e ristoratori in protesta: vigili corrono a multarli

Oltre al danno, la beffa. Questa mattina i gestori di bar e ristoranti di Milano sono scesi simbolicamente in piazza per protestare contro il governo sulla riapertura delle attività commerciali: ecco, l’iniziativa dei ristoratori e baristi è stata bloccata e sanzionata in modo salato dei vigili della Locale, che hanno staccato multe a raffica contro i manifestanti.

"Se apriamo falliamo! Io non apro", lo slogan dei tanti imprenditori che hanno riempito lo spiazzo dell’Arco della Pace con decine di sedie vuote (sui cui schienali sono stati affissi i fogli con la scritta di protesta), simbolo dei loro locali vuoti e a serio rischio fallimento.

Quella di baristi e ristoratori è una protesta tanto chiara quanto legittima, dal momento che le attività commerciali sono state messe in ginocchio dalla pandemia di coronavirus e dalle misure di contenimento adottate dall’esecutivo Conte in questi due mesi di emergenza sanitaria nazionale e di vera e propria crisi economica. Peraltro, la loro è stata una manifestazione nel nome del distanziamento sociale.

Nonostante questo, le decine di titolari di locali che hanno partecipato all’iniziativa promossa dal ristoratore Alfredo Zini, è stata etichettata come "assembramento". Ecco allora l’intervento delle forze dell’ordine meneghine, che hanno sanzionato i presenti. Quindi, oltre al danno dei mancati incassi e delle utenze e degli affitti che si trovano costretti a dover pagare (per non parlare dei licenziamenti fatti per necessità e degli stipendi dei dipendenti da corrispondere), pure la beffa di una multa da 400 euro per aver cercato di far valere – rispettando il decreto sul Covid – le proprie ragioni.

Il botta e risposta Salvini-Sala

Il fatto, ovviamente, non è passato inosservato e anzi è passato in pochi minuti da caso locale e caso nazionale quando il segretario della Lega Matteo Salvini – ospite 7Gold – si è scagliato contro l’amministrazione di centrosinistra, e a difesa degli esercenti: "Mi dicono che in questo momento stanno multando i ristoratori che stanno protestando a Milano. Ma come si fa? Non è gente che fa casino, vogliono solo tornare a lavoro" . All’affondo del capo politico del Carroccio è arrivata a stretto giro la replica dell’inquilino di Palazzo Marino Giuseppe Sala he definisce Salvini come "campione delle fake news in campagna elettorale permanente" e parlando di strumentalizzazioni, così: "Il Comune e la Polizia Locale non c’entrano nulla. Al netto di queste strumentalizzazioni, che danno la misura di come la Lega intenda la politica, io sono ben conscio del problema di questi commercianti e senza slogan o proclami ho chiamato il Prefetto e chiesto di ricevere il prima possibile una loro delegazione" .