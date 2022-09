Forti temporali e grandine: caldo addio, così cambia il meteo

Le immagini del satellite aggiornate ogni 15 minuti parlano chiaro: qualcosa di grosso bolle in pentola. Le condizioni atmosferiche, infatti, stanno per subire un importante peggioramento al Nord Italia dove si formeranno temporali anche intensi, acquazzoni e locali grandinate. La colpa è da attribuire a una perturbazione collegata all'enorme vortice atlantico poco a sud dell'Irlanda che sta condizionando il meteo di gran parte dell'Europa occidentale.

Maltempo e instabilità

Già adesso, i primi temporali si sono formati a sud della città di Milano e su Genova pronti a spostarsi verso est. Come spiegano gli esperti, si entrerà nel vivo del peggioramento dalla serata di oggi fino a gran parte di domani, giovedì 8 settembre, quando tutto il Nord sarà interessato da condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi, frequenti fulminazioni e grandinate. Le zone più colpite saranno soprattutto Alpi, Prealpi e le zone medio-alte della Pianura Padana. Non mancheranno fenomeni anche su Toscana, Umbria e Lazio mentre, man mano che procediamo verso sud, le condizioni meteo saranno diametralmente opposte con cieli sereni e temperature pienamente estive.

Alta africana, 40°C in Sicilia

Ancora una volta, l'Italia sarà spaccata in due con il caldo protagonista al Meridione e in Sicilia dove, sulle zone interne, potrà toccare valori tra 38 e 40°C fino a venerdì 9 settembre, quando al Nord le condizioni meteo sono previste in miglioramento ma non del tutto su Emilia-Romagna e Triveneto dove, ulteriore instabilità, sarà causa di nuovi acquazzoni e temporali sparsi. Piena estate al Sud dove non cambierà nulla almeno fino a domenica prossima: cieli sereni, caldo sopra la norma e un clima che sembrerà di essere in pieno agosto.

Come sarà il week end

Mancano ancora alcuni giorni ma la tendenza sembra tracciata: bel tempo su tutta Italia e nuovo scorcio di estate settembrina. Se, però, al Centro-Nord il caldo sarà sopportabile, discorso diverso per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia dove le temperature massime si manterranno al di sopra delle medie del periodo e l'anticiclone africano non ne vuole sapere di molare la presa. Soltanto da lunedì, forse, correnti più fresche da nord avranno il merito di riportare i valori entro certi limiti ma non sarà ancora la svolta. Anche le previsioni a medio-lungo termine indicano un prosieguo della stagione estiva con temperature al di sopra delle medie del periodo. Una svolta più netta, forse, la avremo soltanto dopo la metà del mese ma sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti.