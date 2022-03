"Fu vero aiuto?". Il dubbio di Gori sui russi e il Covid

Il dubbio che qualcosa non fosse del tutto chiara è venuto a galla in questi giorni, quando la Russia di Putin ha deciso di invadere l'Ucraina dando il via a una striscia di sangue, distruzione e morte. Ma siamo proprio sicuri che gli aiuti dei russi due anni fa, nel pieno della pandemia, fossero "sinceri e disinteressati"? È quanto si domanda il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, con un tweet che non lascia scampo a interpretazioni.

"Aiuto, propaganda o intelligence?"

Bergamo 2020, epicentro della pandemia: il contingente russo presta gli aiuti alla città bergamasca assieme a quelli di altre nazioni da tutto il mondo in prima linea per fronteggiare il dramma di ospedali al collasso tra malati e decessi. " Col senno di poi è inevitabile tornare alla missione russa in Italia della primavera 2020. Sono testimone dell'aiuto prestato a Bergamo dai medici del contingente, ma va ricordato che a Pratica di Mare arrivarono più generali che medici. Fu aiuto, propaganda o intelligence? ", ha scritto il primo cittadino bergamasco su Twitter. Il post ha raggiunto oltre migliaia di like in poche ore ma non sono mancati commenti discordanti.

Come ricorda Repubblica, il contigente russo dell'operazione chiamata "Dalla Russia con amore" arrivò a Pratica di Mare il 22 marzo dopo gli accordi telefonici tra Putin e il premier Giuseppe Conte. I russi inviarono 13 quadrireattori con donne e uomini in mimetica oltre a 23 camion. Per due mesi, lavorarono negli ospedali e nelle Rsa di Bergamo 106 cittadini russi tra cui due epidemiologi, unici civili della task force che hanno accumulato un gran numero di informazioni su tutto ciò che riguardasse il mondo Covid, la sua diffusione e quant'altro.

"Bella fantasia"