Lorenzo e l'importanza dei calzini spaiati

«Mettete i calzini spaiati, è importante per i bambini "speciali" come me! ». È il piccolo Lorenzo a lanciare l'appello: un gesto semplice - indossare due calzini spaiati, appunto, e per una volta non per sbaglio - per sensibilizzare sul tema della disabilità infantile, in particolare l'autismo.

L'iniziativa della "Giornata dei calzini spaiati" è nata nel 2014 grazie alla volontà dei bambini di una scuola primara di Aquileia (Udine) e della loro maestra Sabrina. Negli anni ha raccolto migliaia di adesioni e conta oltre 22mila amici virtuali sulla pagina Facebook dedicata. L'invito, che si ripete ogni anno il primo venerdì di febbraio, è quello di indossare e condividere la foto dei propri calzini sui social, accompagnata dall'hashtag #calzinispaiati. È il papà di Lorenzo a spiegare il significato del gesto: « Mettere due calzini diversi aiuta a sensibilizzare sul fatto che anche le persone, quellecomunemente chiamate "diverse", non stanno poi così male insieme agli altri ».