Il governo stanzia 25 miliardi per l'emergenza coronavirus

" Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi ". Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri. I soldi, che serviranno per far fronte all'emergenza coronavirus non sono da " utilizzare subito ", ma che consentiranno di affrontare " tutte le difficoltà " legate all'epidemia.

Dalle Istituzioni europee, ha specificato Conte " c'è apertura sulle nostre richieste, abbiamo concordato sulla necessità di dobbiamo condividere informazioni e abbiamo concordato sulla necessità di cooperare per rendere i rispettivi sistemi sanitari nazionali ancora più efficienti ". Piena collaborazione anche per la creazione di una " task force europea per promuovere la ricerca e combattere il virus ancora ignoto ". Per far fronte all'emergenza, inoltre, sarà "necessaria maggior liquidità ", punto su cui è stata registrata una " grande apertura per fare fronte alle esigenze sociali ed economiche ".

A chi gli chiede circa la nomina di un super-commissario per la gestione dell'emergenza, Conte risponde: " Serve una figura, ho dichiarato piena disponibilità a individuare una figura, lo faremo prestissimo. Ma stiamo parlando di una emergenza sanitaria, non credo sia efficace avocare competenze delle regioni, sarebbe un errore sottrarre competenze alle regioni, disfunzionale a emergenza in corso ".

In conferenza è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che ha precisato: " Oggi abbiamo approvato un'integrazione alla relazione al parlamento, portando lo scostamento a 20 miliardi di indebitamento netto e 25 di maggiori stanziamenti di bilancio ". Una parte delle risorse stanziate oggi " verranno usate in parte nel primo decreto che puntiamo ad approvare venerdì, che dovrebbe avere a disposizione risorse per 12 miliardi ". E ha annunciato di essere al lavoro per preparare un nuovo provvedimento a sostegno del sistema sanitario, della protezione civile e dei lavoratori: " Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus- ha detto- sostegno alla liquidità per famiglie e imprese, iniziative sulle scadenze fiscali ". Inoltre, data la reazione positiva dell'Unione Europea " è possibile che alcuni di questi interventi potranno usufruire di risorse comuni europee quindi alleggerire l'impatto sul bilancio dello Stato" .