Nuove reazioni avverse al vaccino anti-Covid: "Ma i casi sono rari"

Arriva dalla Gran Bretagna la notizia della scoperta di un nuova reazione avversa collegata all’inoculazione del vaccino anti Covid. Come si legge su The Mirror, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ha annunciato che chiunque manifesti “ respiro corto, dolori al petto o la sensazione di avere i battiti accelerati e palpitazioni” , deve immediatamente riferire i sintomi al personale medico. I vaccini in questione sarebbero Pfizer e Moderna, già nelle scorse settimane collegati ad infiammazioni cardiache riscontrate in alcuni pazienti.

La nuova scoperta è stata effettuata dopo che un centinaio di soggetti appena vaccinati presentavano sintomi riconducibili a miocardite e hanno concluso che a causarla sia il vaccino anti Covid. Sebbene i sintomi siano rari, i più colpiti, secondo lo studio effettuato, sarebbero giovani uomini, specialmente dopo aver effettuato la seconda dose. La scorsa settimana la dottoressa June Raine, direttrice dell’MHRA aveva preannunciato la scoperta di alcuni casi di miocardite e pericardite, riconducibili ai vaccini Pfizer e Moderna. “Abbiamo studiato attentamente i report di sospette reazioni avverse, che coinvolgono problemi al cuore, come miocardite e pericardite ”, ha affermato la dottoressa. Il medico ha concluso confermando il legame tra i vaccini e le patologie riscontrate: “Abbiamo concluso che i vaccini Pfizer/BionTech e Moderna possono essere collegati all’aumento di effetti collaterali. I casi sono rari e i sintomi facilmente curabili”.