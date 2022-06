Grave incidente sulla A1, 2 morti: traffico in tilt e Italia divisa in due per ore

È di due morti e almeno quattro feriti il bilancio del grave incidente che si è verificato intorno alle ore 14:00 di oggi, venerdì 17 giugno, all'altezza del chilometro 414 dell'Autostrada A1. Dopo qualche ora di chiusura, il tratto interessato è stato riaperto.

Il tragico episodio, sulle cui dinamiche sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto in corsia nord tra Chiusi e Fabro, al confine tra Umbria e Toscana e ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti e cinque autovetture. Sul luogo dello scontro sono state inviate varie squadre di soccorso e 24 unità dei vigili del fuoco provenienti da Terni, Perugia, Siena e Arezzo, che hanno collaborato per estrarre i feriti dal groviglio di lamiere. Ad intervenire prontamente anche il personale della Polizia stradale e di Autostrade per l'Italia.

A causa del tragico incidente hanno perso la vita due donne, mentre per altre quattro persone, rimaste gravemente ferite, si è resa necessaria una immediata assistenza medica sul posto e quindi il trasporto in ospedale in codice rosso. Due di esse sono state prese in carico dall'elicottero del 118 in servizio al nosocomio Le Scotte di Siena, dove si trovano tuttora ricoverate in osservazione. Si tratterebbe di due uomini, rispettivamente di 38 e 42 anni, i quali avrebbero riportato fratture multiple ma non si troverebbero comunque in pericolo di vita. Gli altri due feriti gravi estratti dalle lamiere, anch'essi in codice rosso, sono stati trasportati invece in ambulanza.

"Sulla A1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente avvenuto al km 414" , ha segnalato prontamente Autostrade per l’Italia. Una chiusura che ha comportato il formarsi di lunghe code anche dopo le ore 17:00, fino a 10 chilometri, specie nel tratto tra Valdichiana e Fabro. Dopo qualche ora, verso le 19:30, il tratto è stato sbloccato e la situazione è progressivamente migliorata, anche se, fa sapere Autostrade, rimangono ancora almeno 3 chilometri di coda, pur se in diminuzione costante.