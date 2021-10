"Massacravano i nativi". E il Wwf finisce sotto accusa

L'organizzazione ambientalista Wwf è finita sotto accusa negli Usa per le violenze e gli abusi commessi dai guardiaparco pagati dalla stessa ong e in servizio presso delle riserve naturali asiatiche e africane. A puntare il dito contro l'associazione sono state di recente le autorità Usa, con la Commissione Risorse Naturali del Congresso che ha denunciato le gravi carenze del Wwf nel controllare il comportamento dei ranger.

Secondo gli accusatori, decine di indigeni sono stati vittime di " torture, deportazioni, stupri e omicidi " ad opera di guardiaparco in servizio presso oasi ecologiche in Nepal, Camerun e Repubblica Democratica del Congo. Quei ranger, anche se erano formalmente funzionari dei governi nazionali, erano però stipendiati dal Wwf e, di conseguenza, la Commissione del Congresso ha accusato il personale dell'ong di scarso controllo sui custodi delle oasi e di non avere minimamente provato a fermare gli abusi.

La Commissione parlamentare Usa, presieduta dal deputato democratico Jared Huffman, ha quindi condannato con forza la mancata assunzione di resonsabilità da parte del Wwf riguardo alle violenze in questione. Proprio Huffman si è detto " frustrato, esasperato e incredulo " per l'atteggiamento mostrato dall'ong verso le sofferenze dei nativi vittime dei guardiaparco. L'organizzazione ecologista è stata inoltre accusata dal Congresso di non avere collaborato in maniera costruttiva con i titolari dell'indagine parlamentare, con questi ultimi che stanno sollecitando l'associazione a scusarsi e ad assumersi le proprie responsabilità circa la mancata vigilanza sui ranger, perché “ il desiderio di evitare conflitti con i governi locali non può dispensare il Wwf dal rispettare i diritti umani ”.