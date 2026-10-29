Il nuovo segretario della Fiom-Cgil con la kefiah che inneggia al 7 ottobre

Siamo alla follia. Il nuovo segretario generale della Fiom-Cgil si presenta con la kefiah che riporta il nome dell’operazione di Hamas del 7 ottobre 2023. Lo si vede in una foto pubblicata sui social dallo stesso Samuele Lodi, eletto alla guida dei metalmeccanici della Cgil con il 98,74% dei voti, che lo ritraggono durante il suo intervento al congresso sindacale. Indossa un abito scuro, una cravatta rossa e una kefiah palestinese con scritte in arabo su entrambi i lati. A colpire è soprattutto quella riportata sul lembo sinistro della sciarpa: “Diluvio di Al-Aqsa”. Non si tratta di un’espressione qualsiasi, ma del nome scelto da Hamas per identificare l’operazione terroristica del 7 ottobre 2023, quando i terroristi attaccarono Israele, uccidendo oltre 1.200 persone e prendendone in ostaggio altre 251.

Sul lato opposto della kefiah compare invece la frase “il popolo vuole la liberazione della Palestina”. Due messaggi che accompagnano il nuovo segretario generale della Fiom-Cgil nel momento della sua elezione, documentato anche dalle immagini pubblicate sui canali ufficiali del sindacato.