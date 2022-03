"Intervento estetico? Me ne farei uno speciale...". Mauro Corona mette in imbarazzo la Berlinguer

Sono tornati i momenti di leggerezza di Mauro Corona, anche se su sottofondo della guerra in Ucraina. Il filosofo scalatore ha accennato qualche battuta su Vladimir Putin prima di volgere il discorso sui doppi sensi che tanto gli piacciono ma che, come sempre, innervosiscono Bianca Berlinguer. Da alcune settimane, Mauro Corona aveva assunto un atteggiamento più morigerato nei confronti della conduttrice, per rispettare la crisi bellica e non buttare in caciara un discorso serio come quello sulla guerra in Ucraina. Tuttavia, dopo due anni di pandemia e oltre un mese di guerra alle porte dell'Europa, è importante ritrovare una parvenza di normalità nella quotidianità, che passa anche da queste piccole cose.

Nel corso dell'ultima puntata, tutto è iniziato con Mauro Corona che ha ipotizzato il ricorso alla chirurgia estetica da parte di Vladimir Putin. Un'ipotesi che non ha nessuna conferma o base di realtà, che è stata fatta cadere rapidamente da Bianca Berlinguer. Tuttavia, Mauro Corona ne ha approfittato per punzecchiare la sua ospite sulla sfera personale e sull'ipotesi che lei stessa possa aver fatto ricorso ala chirurgia estetica. " Lei se l'è mai fatto qualche intervento estetico? ", ha domandato il filosofo a Bianca Berlinguer, che ha immediatamente negato per un motivo inaspettato: " No perché ho molta paura, se non avessi paura me lo farei. Sono una paurosa io per le cose mediche ".

Ma la risposta della giornalista non ha fermato la curiosità di Mauro Corona: " Diamo un po' di allegria, casomai dove se lo farebbe lei? ". La conduttrice non ha gradito l'insistenza di Mauro Corona ma, al netto di qualche lamentela, ha poi risposto a quella domanda: " Farei una piccola tiratina al viso, collo... Cosa mi fa dire! ". Tra le risate di Bianca Berlinguer, però, Mauro Corona ha infilato la sua stoccata a doppio senso: " Io me ne farei uno speciale... ". Ma il filosofo non ha fatto in tempo a terminare la frase che è stato immediatamente bloccato dalla conduttrice: " Lasci stare, che già so cosa vuol dire. Lasciamo perdere, lei sempre lì vuole andare a parare... ".