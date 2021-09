"Io Denise? Farò il test del Dna". Parla la "bimba senza nome"

La bambina che il 2 settembre 2004 è partita da Trapani per Tunisi non era Denise Pipitone. Dopo tanti interrogativi sollevati dalle recenti dichiarazioni dell’ex pm del caso Maria Angioni, ha parlato per la prima volta pubblicamente Sabrina, ovvero la presunta SS, la ragazzina che il giorno dopo il rapimento di Denise ha lasciato Mazara del Vallo alla volta della Tunisia sulla motonave D'Abundo.

Intervistata telefonicamente a “Ore 14”, la giovane ha affermato di aver sporto querela nei confronti di Angioni, mentre i suoi genitori la sporgeranno. Sabrina ha spiegato inoltre di essere andata periodicamente in Tunisia a settembre e di essere in possesso di una certificazione scolastica che attesta che nel 2004 era una bimba che andava a scuola elementare, e quindi non aveva certo 4 anni come Denise all’epoca della scomparsa.

“ Ogni anno - ha illustrato Sabrina - da quando sono nata, ogni anno vado a Tunisi, quando ero piccola coi miei fratelli. Io farò il test del Dna con l’avvocato. Lo farò tranquillamente perché non sono Denise ”.

Angioni e i presunti depistaggi

Tra le recenti dichiarazioni di Angioni sul caso Denise, ci sono quelle relative a Vincenzo Tumbiolo, un carabiniere che secondo l’ex pm era tra quelli che avevano perquisito la casa della vicina di Anna Corona. In realtà si è trattato di un caso di omonimia, tanto più che il carabiniere all’epoca non era operativo.

“ Lui e la sua famiglia non uscivano più da casa - ha raccontato Giuseppe De Luca avvocato di Vincenzo Tumbiolo, in relazione a un altro caso giudiziario dei primi anni 2000 dal quale il carabiniere fu assolto - perché non riuscivano più a vivere a Mazara del Vallo per il fango che avevano avuto addosso. Nessuno si aspettava che dopo 10 anni tornasse questo fango verso Vincenzo Tumbiolo ”.