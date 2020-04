Empoli, ladri sradicano bancomat con un carro attrezzi

Non c'è limite alla fantasia e neache al peggio. Due ladri hanno provato a trafugare un bancomat caricandolo di peso su un carro attrezzi ma, subito dopo il tentativo maldestro di furto, sono stati colti dalla polizia con le mani nel sacco. Da lì, un inseguimento degno della trama di un film d'azione.

I fatti risalgono alla notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, pressapoco alle ore 4 del mattino. I banditi si sono recati presso il bancomat della Credit Agricole di Pozzale, in provincia di Empoli, con l'intento di sdradicare l'intero sportello per il prelievo di contanti e caricarlo sul grosso veicolo. Un'impresa che sembrava giunta a compimento o, almeno, fino a quando la polizia non è sopraggiunta alle loro spalle mandando in fumo il piano criminoso.





Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, i poliziotti sono arrivati in via Val d'Orme sorprendendo più persone - due faccendieri - a rubare al bancomat. Queste avevano già caricato la struttura a bordo del carro attrezzi quando gli agenti avrebbero intimato loro l'altolà. In barba all'ordine di resa, i manigoldi hanno abbandonato il mezzo al centro della strada per darsela a gambe levate verso l'unica via di fuga percorribile. Da lì, è cominciato un folle inseguimento tra le strade cittadine che si è concluso fuori dal centro abitato qualche minuto più tardi dopo mille peripezie.

Nelle vicinanze di via Ponzano, in direzione San Donato, un complice li ha caricati a bordo di una Lancia Ypsilon grigia per poi svignarsela rapidamente con la banda al completo. Fatto sta che la sorte non ha girato dalla loro parte rendedogli ben presto la pariglia. Dopo una rincorsa di 5 chilometri, l'auto è finita nell'alveolo del fiume Ormicello, nei pressi di via Poggio Piedi, costringendo i 3 criminali ad abbandonare la vettura e proseguire la fuga a piedi. A quel punto hanno rubato un altro veicolo, un fuoristrada grigio e nero, con il quale si sono diretti verso la Val d'Elsa. Qualche minuto più tardi sono stati piantati in asso anche dal tuttoterreno, a secco di benzina, sulla strada ferrata tra Cambiano e Castelfiorentino. Per nulla intenzionati alla resa, i banditi si sono recati presso una vicina officina meccanica da cui hanno trafugato l'ennesima auto, una Opel Astra sw grigia, a bordo della quale sono riusciti a fuggire. Intorno alle 4.30 del mattino, un treno regionale diretto a Siena si è scontrato con il Suv abbandonato, per fortuna senza conseguenze per le persone coinvolte.