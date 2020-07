Le navi dei turisti come "taxi" per trasportare gli immigrati

Continua l’emergenza migranti a Lampedusa. Oggi la nave di linea della Siremar che parte dall’Isola e passa da Porto Empedocle, ha fatto marcia indietro per recuperare una cinquantina di migranti che dovevano essere trasportati in provincia di Agrigento. Numerose sono le preoccupazioni degli isolani soprattutto in merito al covid-19 e alla depressione economica della piccola isola siciliana che vive di pesca e turismo, causata a quanto pare dagli incessanti sbarchi. “ Il trasporto dei migranti da Lampedusa verso altri porti siciliani viene effettuato attraverso la nave di linea. La stessa nave che noi tutti usiamo. Anche i turisti ”. Afferma a IlGiornale.it, Attilio Lucia, uno dei promotori del movimento spontaneo che da mesi ha indetto iniziative contro la chiusura dell’hotspot. Il movimento a favore della costruzione di un ospedale nell’isola agrigentina, tempo fa ha istituito un referendum popolare a Lampedusa che ha avuto un risultato schiacciante per la chiusura totale del centro per i migranti.

“ Il trasbordo da sempre è stato effettuato con la nave di linea ‘Siremar’ da Lampedusa per Porto Empedocle. Tranne nel 2011 quando siamo stati invasi dai tunisini. L’ex premier Silvio Berlusconi dopo essere arrivato nella nostra isola ha concesso quattro navi da crociera adibite a gestire l’emergenza in quel periodo. Inoltre, mesi fa, durante la quarantena in tutta Italia, è attraccata a Lampedusa la Moby Zazà per il trasbordo dei migranti. Ma ad oggi se ne occupa la nave di linea Siremar ”. Afferma il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

Il primo cittadino si pone una domanda che fa riflettere: “ Per quale motivo non vengono utilizzati le navi militari per trasferire i migranti visto e considerato che non c’è nemmeno una nave italiana che naviga nel mediterraneo? ” Conclude Martello.

Nel frattempo il partito della Lega di Salvini domani alle 11 ha organizzato un flash mob a Porto Empedocle e Lampedusa per dire “ stop ” agli sbarchi.

“ La situazione migranti a Lampedusa è paradossale. Non capiamo se è un governo di incapaci o complici ”. Afferma a IlGiornale.it il senatore della Lega Stefano Candiani. “ Secondo me stanno facendo la classica operazione di avere la legittimazione costituzionale per andare a smontare il decreto Sicurezza. Non avendo la forza politica per portare avanti l’argomento cercano facile sponda in qualche ottimo magistrato sinistroso che abbiamo alla Corte per andare a smontare il decreto Sicurezza. Stanno facendo un danno agli italiani aggravato dalla situazione nella quale ci troviamo ”.

Il commissario regionale della Sicilia Candiani, parla del mutismo della stampa sull’emergenza migranti.

“ La questione immigrazione tranne il vostro giornale e qualche altro canale di informazione è stata cancellata completamente dalla opinione pubblica. E’ probabile che si stiano riattivando il sistema migranti con il meccanismo di false cooperazioni, che sappiamo bene è collegato ad una sinistra di governo che fa poi leva per cercare il consenso elettorale ”.

Infine il braccio destro di Salvini punta il dito contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

" I lampedusani hanno tutte le ragioni ad essere incazzati. In una isola dove il covid non esiste ce lo stanno portando continuando ad utilizzare le navi di linea per il trasbordo dei migranti. Ma la questione è che non esiste un meccanismo di blocco di questo flusso dei migranti. Anzi esiste un incentivo da parte di questo governo all’apertura dei porti alle Ong. Il ministro Lamorgese è troppo impegnata a smontare il decreto Sicurezza piuttosto che tutelare gli italiani. Anzi mi chiedo come mai la Lamorgese se ne sta chiusa nel suo fortino al Viminale ed ancora non è andata a fare visita ai lampedusani o gli abitanti di Porto Empedocle ”.