L'inchiesta che imbarazza Galli: "Al Sacco mascherine non conformi"

Un'inchiesta per mettere in luce un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo. A denunciare la situazione è stato Max Andreetta, inviato di Piazzapulita per La7, il quale ha svelato uno scandalo - che ha lasciato senza parole gli ospiti della trasmissioni e i telespettatori - relativo all'ospedale Sacco di Milano del cui reparto di Malattie infettive è direttore Massimo Galli. Il giornalista di Corrado Formigli ha raccontato di essere stato alla dogana, dove ha trovato diversi scatoloni di mascherine KN95 fermi. A quel punto si è recato presso quello che può essere considerato uno dei templi della lotta al Coronavirus in questo anno di pandemia, cioè il Sacco di Milano.

L’inviato di #Piazzapulita Max Andreetta mostra una scatola recuperata all’Ospedale Sacco di Milano e spiega: “Al Sacco hanno utilizzato fino a dicembre 2020 anche mascherine non conformi: sulla scatola c’è scritto “non a uso medico””.https://t.co/qxZplkFaof — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) March 11, 2021

L'inviato ha parlato con gli operatori sanitari e da loro ha ricevuto una confezione di mascherine di quel tipo. Sarebbero stati proprio quelli i modelli di dispositivi di protezione delle vie respiratorie che gli addetti avrebbero indossato fino a dicembre 2020: " La KN95 per l'Europa non vuol dire nulla ". A far venire i brividi è il fatto che sulla scatola vi sono tre parole che parlano in maniera molto chiara: " Non-medical usage ". Ovvero non a uso medico. " Si sono poi attrezzati. Di recente è arrivato il carico delle mascherine CE. Però i nostri eroi di questa pandemia, quelli che in prima fila si sono impegnati per preservare la salute e per salvare la vita delle persone, hanno dovuto lottare con uno scolapasta ", ha aggiunto il giornalista.

Anche in farmacia

Ormai le mascherine sono indispensabili per la vita di tutti i giorni: per andare al lavoro, per spostarsi in strada, per salire sui mezzi di trasporto e per farsi visitare in una clinica. Tuttavia, come viene denunciato ormai da tempo, non sempre i dispositivi risultano essere effettivamente affidabili come dovrebbero. Un vero e proprio problema per la salute dell'intero Paese. Sempre la trasmissione de La7, con l'aiuto del laboratorio della Fonderia Mestieri e quello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha esaminato alcuni esemplari quotidianamente commercializzati. Quanto emerso è sconcertante.