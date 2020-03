Il grande bivio del Coronavirus: "Cosa succede dopo 5-7 giorni"

Uno dei fattori di pericolosità del Coronavirus è la sua attuale poca conoscenza. Una delle certezze però è il fatto che si diffonde da persona a persona tramite le piccole gocce che emettiamo respirando, tossendo o starnutendo. Ma non solo: si sa che può manifestarsi con sintomi simili a quelli di un'influenza, ovvero febbre, tosse e difficoltà nella respirazione. Per fare luce sul Covid-19 è intervenuto l'infettivologo Matteo Bassetti, in prima linea in Liguria per il trattamento dei pazienti in terapia intensiva per via del virus: " La malattia ha un bivio che si presenta dopo il quinto-settimo giorno ". Il primario della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova ha spiegato che dopo questo bivio " o il paziente imbocca la strada del miglioramento e si va a casa o vi è un aggravamento respiratorio e può aver bisogno di un aiuto ".

Il professore ha cercato di essere piuttosto ottimista: " I quattro pazienti che sono in malattie infettive, tra i quali il primo caso che si è manifestato in Liguria, la paziente zero di Alassio, hanno virato al meglio ". E ha colto l'occasione per ringraziare la Alpha trading: l'azienda giovedì 5 marzo ha donato 100mila euro alla struttura di Genova per l'acquisto di apparecchi, macchinari o per pagare borse di studio in materia di Coronavirus. Bassetti inoltre recentemente ha provato a spiegare perché in Italia si ha il record di contagiati: " Ho l'impressione che, mentre negli altri Paesi europei in cui il Coronavirus è arrivato prima hanno cominciato a cercarlo da poco, qui in Italia, invece, ne siamo andati a caccia da subito e abbiamo cercato di stanarlo ovunque ".

Coronavirus in Liguria