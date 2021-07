Lite e sparatoria in piazza: un morto, arrestato l'assessore

Tragedia nella notte a Voghera, dove El Boussetaoui Youns, un uomo di nazionalità marocchina, è morto per un colpo di pistola sparato da Massimo Adriatici, ex poliziotto, avvocato e assessore alla Sicurezza dello stesso comune. I fatti si sono svolti tra le 22 e le 23 davanti a un bar. Sentito dagli inquirenti, l'assessore ha dichiarato: " Stavo passeggiando in piazza Meardi quando ho notato quell'uomo infastidire i clienti di un bar. Mi sono avvicinato, l'ho redarguito invitandolo ad andarsene e a quel punto ho chiamato la Polizia. Sentendo la mia telefonata, mi ha spinto facendomi cadere. È stato a quel punto che dalla pistola già impugnata è partito il colpo ".

Da quanto si apprende, Adriatici ha effettuato la telefonata al Commissariato per far arrivare una pattuglia in piazza Meardi alle 22.30. A quel punto sarebbe nata la colluttazione durante la quale è stato esploso il colpo letale. Fonti investigative non escludono, in base a questa dinamica, che l'assessore leghista abbia potuto agire per "legittima difesa".

" Quanto accaduto a Voghera, in un locale non lontano dal centro è un chiaro episodio di legittima difesa ", ha dichiarato l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca. " Se non fosse stato per un uomo lì presente, assessore leghista, già appartenente alle forze dell'ordine in passato, pronto a intervenire a difesa di una ragazza molestata da un marocchino, probabilmente ora staremmo parlando di una violenza su una ragazza innocente ", ha proseguito l'eurodeputato. Ciocca conclude: " Certo, la morte di una persona è sempre da scongiurare, ma la dinamica è senza dubbio di legittima difesa e l'augurio è che ancora una volta non si strumentalizzi politicamente quanto accaduto. Potersi difendere è sempre un diritto legittimo ". Da fonti della Lega si apprende che " la vittima era una persona nota in città e alle forze dell'ordine per episodi di ubriachezza e violenze ".

Il decesso è avvenuto all'ospedale di Voghera, dove la vittima è stata trasportata con un'ambulanza giunta rapidamente sul posto insieme a un'auto medica per prestare il primo soccorso. I medici hanno constatato la morte poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. Massimo Adriatici è stato arrestato e si trova ai domiciliari. La pistola calibro 22 utilizzata da Adriatici era detenuta regolarmente.

Ora la posizione di Massimo Adriatici è al vaglio delle autorità competenti, che nelle prossime ore dovrebbero avere un quadro più chiaro della situazione e maggiori dettagli sull'origine della lite e sulla sua tragica evoluzione. L'assessore, entrato in consiglio comunale in forza leghista, è molto conociuto a Voghera, città che oggi si è svegliata sotto choc per quanto accaduto. Massimo Adriatici è stato eletto nell'amministrazione della città lombarda nel corso delle ultime elezioni, che si sono tenute a settembre 2020 insieme al sindaco Paola Garlaschelli.

Matteo Salvini, tramite un post social, ha dichiarato: " Altro che Far West a Voghera, si fa strada l'ipotesi di legittima difesa. Docente di diritto penale, ex funzionario di polizia, avvocato penalista noto e stimato in città, vittima di un'aggressione, ha risposto. Accidentalmente è partito un colpo che purtroppo ha ucciso un cittadino straniero che secondo quanto trapela è già noto, purtroppo, in città e alle forze dell'ordine per violenze, aggressioni e addirittura atti osceni in luogo pubblico ".

Il leader della Lega ha proseguito: " Prima di condannare la persona per bene che si è vista aggredita, che avrebbe reagito, e ho sentito che addirittura dal Pd si chiedono prese di distanza, aspettiamo. Aspettiamo la ricostruzione dei fatti, non ci sono cittadini che con legittimo possesso delle armi vanno in giro a sparare, a fronte di un'aggressione come estrema ratio ovviamente la difesa è sempre legittima ".