L'orrore sul corpo di Agitu: cosa ha fatto il ghanese che l'ha uccisa a martellate

L'ha colpita con 5 martellate alla testa poi, ha compiuto un atto di autoerotismo mentre Agitu Gudeta, l'imprenditrice etiope di 43 anni conosciuta in tutto il Trentino, era agonizzante sul pavimento. Un racconto dell'orrore, quello che Suleiman Adams ha riferito ai carabinieri di Pergine Valsugana quattordici ore dopo aver commesso il truce delitto.

La confessione choc

Una confessione a dir poco rabbrividente, fitta di dettagli macabri, quella che Souleiman Adams, il pastore ghanese di 32 anni dipendente di Agitu Gudeta presso l'azienda agricola "La capra felice", ha riferito nella notte agli inquirenti. Seduto, accanto all'interprete e al suo avvocato, Fulvio Carlin, il sospetto assassino dell'imprenditrice etiope ha ripercorso quei pochi minuti di delirante follia alla presenza del sostituto procuratore Giovanni Benelli. " Ho preso il martello e l'ho colpita. - dice - S ono pronto a morire per quello che ho fatto ". Il 32enne racconta minuto per minuto la tragica mattinata, iniziata con un caffè che si stava preparando nella cucina della casa di Agitu. E poi quel chiodo fisso, un pensiero che lo tormentava da tempo: lo stipendio arretrato che l'allevatrice di origine etiope non gli avrebbe pagato. Aveva bisogno dei soldi per i suoi due figli in Ghana. Accecato dall'ira, ha raggiunto la donna al piano superiore della casa nel comune di Frassilongo, in camera da letto. Dopodiché ha afferrato il martello che pendeva al lato di un termosifone e le si è scagliato contro. Quattro, o forse, cinque colpi alla testa: l'ha ammazzata in una manciata di minuti." Da tempo avevo chiesto i soldi che mi doveva per il lavoro svolto - sostiene - ma lei ha sempre rifiutato di darmeli ". Così, alle 7.30 di martedì mattina, ha pensato che fosse giunta l'ora di regolare i conti. La vede e chiede di nuovo i soldi. " Come sempre lei è scappata in camera da letto ", dice. Poi è montata la rabbia e ha preso il martello, gettato successivamente in cantina insieme al giubbotto sporco di sangue. Dopodiché ha compiuto un atto di autoerotismo sul corpo agonizzante della vittima. " Non so perché l'ho fatto - dice agli inquirenti - Mi volevo uccidere per quello che ho fatto, ma non ho trovato il veleno con cui volevo suicidarmi. In questo momento preferirei morire ". Agitu è stata ritrovata in una pozza di sangue coi pantaloni sfilati fino alle ginocchia.

La testimonianza dei vicini