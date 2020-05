Il governo allenta il lockdown? "Da lunedì visite ai non congiunti"

Dal lunedì 18 maggio, ci sarà un ulteriore allentamento delle misure restrittive contemplate nel Dpcm 26 aprile recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Due, in estrema sintesi, le novità che si prospettano all'orizzonte: una riguarda la mobilità tra Regioni, l'altra la possibilità di incontrare i propri amici.

Dunque, sembrerebbe esserci aria di cambiamento in previsione di quello che potremmo definire ''il momento cruciale" della fase 2. Non solo riapriranno molte attività di vendita al dettaglio, bar, ristoranti e parrucchieri ma è probabile che possano cadere alcuni divieti. In primo luogo, quello che consente gli spostamenti solo per " motivi di comprovata necessità, salute e visite ai congiunti " poi, anche l'astruso vincolo che limita la mobilità tra Regioni. Al momento, si tratta di congetture e indicazioni approssimative. Tuttavia fonti vicine all' Ansa riferiscono che la questione sarebbe già tema di agguerritissimo dibattito tra ministri. Ma cosa cambierebbe, in sostanza, se le ipotesi si concretassero?

Gli spostamenti tra Regioni

È il nodo più intricato e difficile da sciogliere di tutta la faccenda. Proprio in queste ore, infatti, il governo sta mettendo a punto gli ultimi dettagli relativi alla pianificazione degli spostamenti tra Regioni. Secondo frammentarie indiscrezioni, si profila un meccanismo piuttosto articolato, molto più complesso rispetto alle misure attualmente vigenti. L'ago della bilancia sarà sempre il monitoraggio costante della curva epidemiologica. Se due Regioni limitrofe risulteranno entrambe a basso rischio di contagi, allora, si potranno riaprire i confini e consentire la libera circolazione delle persone sul territorio. In caso contrario, scatterà una sorta di 'blocco automatico' imposto dal governo. Insomma, la decisione ultima spetterà sempre a Palazzo Chigi anche se le Regioni potranno autoregolarsi.



A riferire questa novità è il governatore della Liguria Giovanni Toti, interprendando in tal senso una valutazione fatta dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia durante la videoconferenza di ieri con i presidenti delle Regioni. " Sulla riapertura della mobilità interregionale - riferisce Toti a Radio24 - il ministro Boccia ci ha detto 'prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione', certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno".

Boccia frena sulla mobilità