Maddie McCann, il pedofilo potrebbe tornare libero a luglio

" Non ci sono prove per incriminare Christian Stefan Brüeckner ". A dirlo è il procuratore tedesco Hans Christian Wolter che sta indagando sul caso di Maddie McCann , la bambina scomparsa misteriosamente da Praia da Luz, in Portogallo, il 3 maggio 2007: il pedofilo sospettato del rapimento potrebbe tornare libero già a luglio per insufficienza di prove.

Le parole del procuratore tedesco

L'ennesimo colpo di scena in una vicenda che appare sempre più intricata e oscura. Dopo aver annunciato una svolta clamorosa nelle indagini, agli inizi di giugno, il procuratore tedesco ora frena gli entusiasmi rimodulando le dichiarazioni rese qualche settimana fa alla stampa internazionale. " Bisogna essere realistici - riferisce - potremmo non riuscire a trovare le prove per incriminare Christian Stefan Brüeckner" , l'indiziato numero del presunto rapimento.

Contro Brüeckner solo indizi

Una matassa ingarbugliata, fatta di intrecci e storie talvolta raccapriccianti. Per quanto gli inquirenti siano convinti della colpevolezza del pedofilo tedesco - già condannato per accertati reali sessuali non inerenti alla vicenda della bimba inglese e per traffico di sostanze stupefacenti - sembrerebbero mancare di elementi che inchiodino Christian Stefan Brüeckner . A carico dell'indagato, al momento, emergerebbero solo molteplici indizi. Per questo motivo, il 43enne potrebbe ritornare in libertà a breve, molto prima di aver finito di scontare la pena per aver stuprato una turista inglese in Algarve nel 2005 e per aver trasportato un carico cospico di marijuana. Le porte delle carcere di Kiel, dove è recluso dal 2008, potrebbe spalancarsi per lui già agli inizi di luglio.

La legge tedesca