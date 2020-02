Madre 35enne lascia il lavoro e fonda la sua personale impresa di pulizie: rassetterà in lingerie

Avrebbe deciso di lasciare il suo lavoro di addetta alle pulizie in un hotel per fondare un'impresa tutta sua. L'ambito è sempre quello delle pulizie, ma Claire O'Connor, una donna di 35 anni, ha deciso di dare alla sua azienda una particolarità: quella di lavorare completamente nuda, per 75 sterline all'ora (che corrispondono a circa 90 euro). Accade in Inghilterra, dove la donna ha deciso di pulire le abitazioni dei propri clienti solamente in biancheria intima.

L'idea di Claire O'Connor

Secondo quanto riportato da Leggo, la donna avrebbe anche stabilito un prezzo diverso in base alla quantità di indumenti rimasti addosso: meno vestiti si lascerà, più costerà la prestazione a casa dei clienti. In base a quanto ricostruito, la 35enne sarebbe sposata con tre figli. Inizialmente, il marito Rob non avrebbe creduto alle intenzioni della moglie, ma vedendola determinata ha appoggiato e sostenuto l'idea.

I prezzi (alti) stabiliti

Al Sun, la donna avrebbe ribadito le sue motiviazioni e ha spiegato l'idea dietro al suo nuovo lavoro: " Non ci sarà niente di divertente. Niente contatti fisici, niente fotografie e niente 'extra'. Andrò in casa, farò il mio lavoro e me ne andrò ". I prezzi stabiliti dalla donna, però, sarebbero molto alti e suddivisi in "categorie". Si parte da 75 sterline all'ora per il servizio in lingerie o una divisa da cameriera francese, fino ad arrivare alle 85 sterline se O'Connor dovesse restare in topless. Infine, la pulizia di casa e ambienti potrebbe arrivare a costare 95 euro se il nudo sarà integrale.

La pagina Instagram

Per promuovere la sua idea e la sua nuova azienda, O'Connor ha deciso di aprire anche un canale Instagram, lo scorso 10 febbraio, a cui ha dato il nome di "Fantasy Clean".

L'idea della 35enne sarebbe quella di assumere altre persone all'interno della sua azienda, ragazze e ragazzi in modo da ampliare l'attività e il lavoro. Quella di O'Connor, infatti, non è la prima idea di questo genere. Glimmer, nata nel 2017, è un'azienda di pulizie e catering a domicilio, nata dalla volontà di una ex estetista di Edimburgo, in Scozia, Victoria Dahl, che iniziò da sola e che poi, nel tempo, è riuscita a contare su altri 15 dipendenti. Anche in questo caso, le pulizie si fanno soltanto con la lingerie. Intanto, in rete, c'è chi trova interessante la proposta della 35enne e chi, invece, la considera una "forma disgustosa di prostituzione" e vorrebbe un intervento del governo.