Palermo, blitz antimafia. Anche l’ex Gf Santoianni in manette

Maxi blitz antimafia della Guardia di finanza ha portato questa mattina all’alba a 91 arresti, tra boss, gregari, estorsori, e prestanomi. La maxi operazione portata avanti dai finanzieri ha colpito gli storici clan mafiosi dell’Acquasanta e dell’Arenella di Palermo. In manette esponenti delle famiglie mafiose palermitane dei Ferrante e dei Fontana.

Ex Gieffino ai domiciliari

Tra i fermati anche un ex broker, nonché ex concorrente del Grande Fratello, il 39enne Daniele Santoianni. L’ex gieffino è finito per il momento ai domiciliari, l’accusa nei suoi confronti sarebbe infatti quella di essere il prestanome di una società di commercializzazione del caffè tra Palermo-Milano. Dopo l’esperienza televisiva di Canale5, Santoianni, secondo la Procura di Palermo e il Nucleo speciale della polizia valutaria della Gdf, sarebbe diventato prestanome della società in questione. Le indagini , guidate dal colonnello Saverio Angiulli, hanno fatto affiorare una macchina architettata per fare soldi a palate, con entrate provenienti da scommesse, pizzo e droga, e da reinvestire poi in attività commerciali di vario genere.

Circa 15 milioni di euro il patrimonio sequestrato, sottoforma di società e immobili, derivante da bar, con la gestione delle forniture di caffè, imprese di imballaggi e manutenzioni nautiche, centri scommesse, negozi di frutta verdura e una fabbrica di ghiaccio. Soprattutto sull’azienda di commercializzazione del caffè sarebbero puntate le indagini dei pm che la considerano un crocevia importante nella rotta sud-nord per ripulire il denaro dei capimafia. Sono infatti tre le società sequestrate: due a Milano, una Palermo. Una delle quali amministrata ufficialmente dall’ex concorrente del Grande fratello.

Questa è la lampante dimostrazione delle cosche mafiose di riuscire a infiltrarsi nell’economia legale, con il rischio che una fase di emergenza come quella in atto del Covid-19, possa aiutare ancora di più la mafia nei suoi giochetti. Le operazioni sono in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Sono 500 gli uomini delle fiamme gialle impegnati nell’operazione, con l'appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta. Piergiorgio Morosini, il gip che ha firmato la custodia cautelare, ha sottolineato nel suo provvedimento che “ clan sono pronti ad approfittare della situazione attuale, sono sempre pronti a dare la caccia ad aziende in stato di necessità. Con la crisi di liquidità di cui soffrono imprenditori e commercianti, i componenti dell’organizzazione mafiosa potrebbero intervenire dando fondo ai loro capitali illecitamente accumulati per praticare l’usura e per poi rilevare beni e aziende con manovre estorsive, in tal modo ulteriormente alterando la libera concorrenza”.

Chi è Daniele Santoianni