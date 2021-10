Hanno sollevato un inevitabile polverone le esternazioni pubbliche proferite sul palco dal giudice della Corte d'Appello di Messina Angelo Giorgianni, in occasione della manifestazione contro il Green pass di sabato scorso in piazza San Giovanni a Roma (guarda il video). I togati di Area al Consiglio superiore della magistratura Giuseppe Cascini, Elisabetta Chinaglia, Alessandra Dal Moro, Mario Suriano e Giovanni Zaccaro hanno chiesto l’apertura di una pratica urgente nei confronti di Giorgianni, depositando una richiesta al comitato di presidenza. Lo scopo dei giudici del Csm è quello di “verificare l'impatto di tali condotte sulla percezione della sua indipendenza quale magistrato” . Un attacco frontale al magistrato della Corte d’Appello di Messina che avrà ancora strascichi.

Il 9 ottobre scorso, come riportato da ilGiornale.it, Giorgianni aveva partecipato alla manifestazione contro il green pass organizzata, tra gli altri, anche da gruppi no vax. In quell'occasione il masistrato non si è fatto alcun problema a inveire in pubblico contro le istituzioni affermando che “il popolo italiano ha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere. Noi per loro vogliamo un processo, una nuova Norimberga”. Un affronto insopportabile per i togati del Consiglio superiore della magistratura, che va al di là della posizione estrema di Giorgianni sul green pass. Più delle tesi complottiste sul Covid-19, a suscitare clamore è l’avversione nei confronti delle istituzioni dello Stato.

Non hanno ammorbidito i rappresentanti del Csm le dimissioni annunciate dallo stesso Giorgianni, il quale ha dichiarato di lasciare la magistratura per essere libero di poter esprimere le proprie opinioni. Una sorta di lasciapassare per poter affermare i suoi principi. Il giudice della Corte d'Appello di Messina recentemente ha pubblicato un saggio dal titolo Strage di Stato: Le verità nascoste della Covid-19, che nasce come scritto di appoggio alla denuncia presentata alla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità. Un testo che denuncia la gestione della pandemia e che è stato oggetto di polemiche per la prefazione scritta dal giudice Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, figura storica nella lotta alla criminalità organizzata.