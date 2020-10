Maltempo, morto vigile del fuoco: 2 dispersi in Piemonte. Esonda il Roya a Ventimiglia

Resta altissima l'allerta per l'ondata di maltempo che sta funestando il Nord Italia dalla giornata di venerdì 2 ottobre. Nella notte, un vigile del fuoco volontario di Arnad (Valle d'Aosta) è morto durante un'operazione di soccorso; due persone disperse in Piemonte dove imperversano alluvioni e allagamenti.

Morto un vigile del fuoco

La Presidenza della Regione Valle d'Aosta informa che sono numerosi gli interventi del sistema di Protezione civile della Valle d'Aosta a fronte della situazione maltempo in atto. L'evento più grave ad Arnad, dove a causa della caduta di un albero per il forte vento, è morto un vigile del fuoco volontario. Al momento risultano chiuse la SR 44 a Gaby, per il crollo del ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 30 a Ollomont per caduta piante, la SR 2 di Hône per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata, la SR 47 di Cogne per esondazione del torrente a Epinel, da poco riaperta, la SR 36 da Nus a Saint-Barthélemy per caduta piante, la SR 44 a Gressoney -Saint-Jean per esondazione. I mezzi di soccorso sono comunque in grado di transitare.

Due dispersi in Piemonte

Due persone sono disperse in Piemonte, uno a Varallo Sesia in provincia di Vercelli e uno a Colle di Tenda nel cuneese. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco che finora hanno effettuato più di 100 interventi. Per l'esondazione dei corsi d'acqua Sesia e Doria alcune case sono state sgomberate a Limone Piemonte, Ormea e Garessio. L'uomo disperso a Colle di Tenda, stando a quanto riferisce l'agenzia Adnkronos , è il fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero ed è stato recuperato. Entrambi i fratelli, italiani, erano stati travolti dalla piena di un fiume sul versante francese. In Valsesia a causa delle forti piogge è finita sott’acqua la strada provinciale sulla sponda destra del Sesia tra Doccio e Crevola. La circolazione ferroviaria tra Vercelli e Novara, sulla linea storica della Torino-Milano, è stata interdetta al traffico per il rischio di frane. Più di 800 gli interventi dei vigili del fuoco in zona; a Vercelli sono stati tratti in salvo 6 camperisti.

Esondato il Roya a Ventimiglia

Piogge intense e temporali forti si sono abbattuti nella notte in Liguria dov'è il governatore Giovanni Toti ha diramato l'allerta meteo di livello rosso su tutto il territorio con l'esclusione del settore centrale, Genova e provincia, in allerta arancione. I rovesci di maggiore intensità si sono riversati, in particolare, su Ponente e Levante ligure. A Ventimiglia il fiume Roya è uscito dagli argini all'altezza della passerella Squarciafichi. In centro si segnalano allagamenti e auto sommerse nella frazione di Torri dove a straripare è stato un torrente affluente del Roya. Sul Roya gli alti livelli di precipitazioni hanno fatto registrare alla stazione idrometrica di Airole oltre 8 metri sullo zero idrometrico, uno dei massimi storici. Nell'imperiese a Badalucco criticità e allagamenti si sono registrati per l'esondazione del torrente Argentina. Venti di burrasca hanno toccato coste e rilievi, con raffiche fino 97 km/h a Genova in località Punta Vagno, 125 km/h sul Colle di Cadibona nel savonese e 190 km/h a Fontana Fresca. A Genova ieri sera proprio il vento ha scoperchiato abbattendola la tensostruttura che copriva le piscine del quartiere di Albaro. " Nelle prossime ore - spiegano da Arpal - data la prevista persistenza delle precipitazioni, le portate dei corsi d'acqua saranno ancora in crescita; successivamente anche nel resto della regione saranno possibili criticità soprattutto nei bacini interessati dalle piene di ieri mattina ''.

A Venezia attivato il Mose

A Venezia è iniziata alle 8,54 la procedura di sollevamento delle dighe del Mose alle tre bocche di porto della laguna per contrastare l’arrivo dell’alta marea il cui picco massimo è previsto a 135 cm a mezzogiorno. Dopo la chiusura effetto delle paratoie alzate, si è fermata la crescita della marea in laguna. Il livello dell’acqua è cresciuto in maniera costante dai 70 centimetri delle 9 (misurazione a Punta della Salute) ai 74 delle 9.20, fino ai 77 delle 9.40, iniziando poi a calare e a stabilizzarsi attorno ai 70 centimetri. Alle 10.20 il centro maree del Comune di Venezia misura 68 centimetri.

A Milano, sotto controllo Seveso e Lambro

Lavoro intenso dei vigili del fuoco di Milano per le forti piogge e il vento che ha colpito la città e gran parte del Nord Italia nelle ultime 24 ore. Gli acquazzoni ripetuti hanno fatto cadere molti alberi e piante: dalla centrale operativa dei vigili del fuoco spiegano che le squadre sono ancora al lavoro su piccoli interventi, nonostante il maltempo in mattinata si sia placato. I sottopassi e i due fiumi cittadini, Seveso e Lambro, sono sotto controllo anche se, spiega l'assessore comunale Marco Granelli, i loro livelli " sono in graduale aumento per le piogge intense che ci sono state e stanno continuando soprattutto a nord ". Al momento sono comunque " sono in graduale aumento per le piogge intense che ci sono state e stanno continuando soprattutto a nord ".

Le previsioni per domani e la prossima settimana