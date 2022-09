Maltempo, scatta l’allerta rossa: ecco cosa ci aspetta

L'ondata di maltempo che interessa l'Italia da sabato non accenna a diminuire e sarà rinvigorita da una discesa di aria fredda artica in arrivo dal Nord Europa. L'attenzione di oggi, lunedì 26 settembre, si sposta innanzitutto sull'allerta rossa della Protezione Civile per la Basilicata: su quest'area sono previsti fenomeni forti, intensi e persistenti con potenziali criticità. L'allerta sarà di colore arancione, invece, per Calabria, Molise, Puglia e Campania dove si prevedono " precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità ".

L'evoluzione del maltempo

Mentre si registrano allagamenti a Trapani con numerose strade, piazze, negozi e uffici invasi dall'acqua, il quadro meteo sul nostro Paese si va nuovamente complicando a causa dell'aria fredda che andrà a rinvigore la perturbazione già presente e, questa volta, anche con un netto abbassamento termico e il ritorno della neve sulle Alpi (dai 1.100 metri) e sull'Appennino centro-settentrionale ma oltre i duemila metri. È così che si entrerà nel vivo della seconda fase di maltempo che tra oggi e giovedì creerà le condizioni per nuove e abbondanti piogge, temporali e locali nubifragi in zone già colpite dai fenomeni delle ultime ore: attenzione, quindi, a Marche, Campania e Lazio dove gli esperti ipotizzano punte fino a 300 mm in pochi giorni.

A essere coinvolte anche Toscana e Umbria mentre andrà meglio al Nord dove la barriera alpina sarà in grado di creare una maggiore protezione: è così che le piogge saranno sparse e non continue e non mancheranno ampi spazi soleggiati. Meteo piovoso anche sul resto del Sud e in Sicilia soprattutto nella seconda parte della settimana con i settori tirrenici ancora una volta più esposti ai fenomeni. Tanta pioggia anche sulla Sardegna.

"Almeno tre perturbazioni"

Il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò, ha spiegato che in questa settimana saranno almeno tre le perturbazioni che si susseguiranno sull'Italia. Per un netto miglioramento bisognerà aspettare la giornata di domenica 2 ottobre quando il maltempo potrebbe allentare la presa e il sole tornare protagonista su gran parte d'Italia. È presto per stilare una previsione ma il nuovo mese potrebbe proseguire con un campo di alta pressione che darebbe "fiato" soprattutto alle tante zone che riceveranno molti quantitativi di pioggia nei prossimi giorni. Intanto, però, massima attenzione allo sviluppo dei fenomeni nelle prossime ore che potrebbero colpire con violenza come accaduto ieri in Campania e Sicilia.