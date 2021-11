Mamma no vax, il giudice "libera" il figlio: ora può vaccinarsi

Senza green pass non poteva andare in palestra, aveve vita sociale o frequentare i locali con i suoi amici e per questo aveva chiesto con insistenza di potersi vaccinare. Ma per potersi presentare all’hub di Pavia avrebbe dovuto avere il permesso di entrambi i genitori essendo minorenne. Ma la madre no vax per mesi lo ha ostacolato, impedendogli di ricevere e preotare anche la prima dose di vaccino. Una vicenda che, grazie all’intervento del padre, si è risolta solo davanti al giudice di Pavia che ha reso libero il ragazzo di vaccinarsi e ottenere il suo Green pass.

La sentenza pilota

La sentenza firmata dal giudice pavese Marina Bellegrandi è destinata a far scuola in Lombardia, essendo la prima nel suo genere. Il 17enne pavese non era riuscito a mettere in sintonia i suoi genitori divorziati. Da una parte il padre, 60enne, era favorevole al vaccino ma dall’altra la madre di 51 anni dichiaratamente no vax. Una situazione perennemente in bilico che ha visto lo studente schiacciato dalla burocrazia. Infatti senso l’assenso di entrambi i genitori non avrebbe potuto ricevere la prima dose che invece avrebbe voluto fare per senso civico e anche per tornare a frequentare la palestra. Non solo. Non essendo vaccinato il ragazzo era stato costretto a rimanere in quarantena dopo un caso di positività invece di poter rientare in classe come i suoi compagni vaccinati. Da qui la decisione di potare dal giudice il caso. Il 17enne, infatti, essendo minorenne è sotto la responsabilità genitoriale.

Il padre si è rivolto ai giudici