Massacrato per uno scambio di persona: spunta il video choc

Davide Ferrerio è stato massacrato di botte per uno scambio di persona, come si vede in un video in cui sono ripresi i momenti precedenti all’aggressione. Il 20enne di Bologna, che ora si trova in coma e sta lottando tra la vita e la morte, si trovava in vacanza da alcuni parenti a Crotone quando è stato aggredito per sbaglio. È infatti spuntato un video in cui si vede chiaramente il ragazzo, con indosso una camicia bianca, aspettare un amico per andare a cena in pizzeria. Improvvisamente però ecco avvicinarsi una persona che prima gli parla e poi, quando il 20enne tenta di scappare, lo insegue per poi picchiarlo con una ginocchiata allo sterno.

Il video dell'aggressione

In seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, e svolte dalla Squadra Mobile di Crotone, è stato arrestato Nicolò Passalacqua, identificato come l’autore dell’aggressione. Gli investigatori hanno infatti concentrato la loro attenzione sull'analisi delle immagini che sono state acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area dove è avvenuto il pestaggio, e sull'analisi degli apparati cellulari delle persone coinvolte, oltre che sugli interrogatori di tutti i soggetti, anche coloro che sono risultati coinvolti solo in modo marginale.

Da quanto emerso, Davide non conosceva colui che lo ha ridotto in fin di vita in un letto d’ospedale. Sembra infatti che Passalacqua stesse cercando un uomo che, attraverso i social, aveva dato un appuntamento a una sua amica minorenne, una giovane di 17 anni. A mettere in mezzo Ferrerio sarebbe stato il terzo soggetto, 31 anni, che ha usato il 20enne bolognese per cercare di distogliere le attenzioni del gruppo che lo stava cercando, in cui vi era anche Passalacqua. Avrebbe detto alla ragazza minorenne con cui stava chattando online che indossava una camicia bianca, portata invece dal 20enne.

Davide ha cercato di scappare

Nel filmato registrato dalle telecamere si vedono tutte le fasi precedenti al pestaggio e parte di questo. Si vede Nicolò Passalacqua andare verso Ferrerio con aria minacciosa, il ragazzo che prima tenta di spiegargli che ha sbagliato persona e poi, visto il pericolo, che cerca di fuggire ma viene raggiunto e picchiato violentemente. Con Passalacqua c’erano anche la minorenne, la madre della ragazza, il compagno della donna e il figlio della coppia. Il giovane bolognese è stato soccorso e trasportato prima all’ospedale di Catanzaro, per poi essere trasferito a Bologna, in un centro specializzato, a causa delle sue gravissime condizioni.