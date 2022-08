"Ginocchiata allo sterno e pugni". Il pestaggio ripreso dalle telecamere

Un calcio allo sterno e pugni in faccia. Sono i dettagli del pestaggio brutale che, qualche sera fa, si è consumato in strada a Crotone. A farne le spese è stato Davide Ferrerio, 20 anni, tifosissimo del Bologna, che ora si trova ricoverato in coma farmacologico nella terapia intensiva dell'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro. L'aggressore, Niccolò Passalacqua, 21enne di Colleferro, è stato identificato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Il pestaggio

Un pestaggio fulmineo ma quasi letale per la vittima. Davide è stato colpito con un calcio fortissimo all'altezza del petto e poi con una scarica di pugni al volto. L'obiettivo delle telecamere di sorveglianza cittadina ha immortalato la dinamica dell'aggressione: dall'arrivo alla fuga dell'aggressore. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza di convalida di arresto di Niccolò Passalacqua, firmata dal giudice per le indagini preliminari Massimo Forciniti, i due coetanei si incontrati nei pressi di via Esterna Firenze, all’angolo con via Vittorio Veneto. Per motivi ancora sconosciuti, l'aggressore ha inseguito Davide lungo via Vittorio Veneto salvo poi acciuffarlo e accanirsi con furia sul giovane. " una volta raggiunta la vittima, - scrive il Corriere.it rilanciando uno stralcio dell'ordinanza - la bloccava, per girarla di 180 gradi, e gli sferrava una ginocchiata allo sterno e due pugni al volto, allontanandosi poi dal luogo dell’aggressione nonostante la vittima versasse in fin di vita, priva di sensi, sul manto stradale, e al centro della via carrabile ". Tutto nel giro di pochissimi secondi.

I presunti complici

I filmati estrapolati dalle telecamere si sorveglianza cittadina sono stati fondamentali per identificare il responsabile del pestaggio. Non solo. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto il gip parla di " un gruppo di cinque soggetti ", due donne e tre uomini, che hanno raggiunto l’aggressore per poi caricarlo su un auto e dirigersi insieme verso piazza Pitagora. Le due donne, rintracciate grazie alla tempestiva attività d'indagine degli investigatori, sono indagate con l'ipotesi di reato per favoreggiamento. Quanto a Niccolò Passalacqua, già in carcere, è accusato di tentato omicidio. Il movente, invece, resta sconosciuto.

Il messaggio di Pippo Inzaghi