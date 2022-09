Picchiò due ragazzi con la mazza da baseball: professore a processo

Un insegnante bresciano è stato rinviato a giudizio per aver colpito con una mazza da baseball due 15enni, con una delle vittime ha avuto bisogno di 27 punti in testa. L'insegnante, che è stato sospeso dalla scuola e poi licenziato, la notte di Carnevale di un anno fa ha reagito con violenza al lancio nel giardino di casa di alcuni petardi da parte dei ragazzini. " Niente basta, vi devo ammazzare e vi lascio come cani " avrebbe detto l'insegnante - stando alla ricostruzione agli atti - mentre colpiva i ragazzini. E quando i ragazzini lo imploravano di smettere, lui non si è fermato.

L'inchiesta e il licenziamento

Gli atti dell'inchiesta a carico di un insegnate bresciano di 59 anni rinviato a giudizio con l'accusa di lesioni aggravate non lascerebbero dubbi: l’uomo armato di mazza da baseball ha colpito ripetutamente i due 15enni rei di aver lanciato alcuni petardi nel giardino. "Era esasperato. Non era il primo scherzo che subiva" è stata la tesi della difesa. " Non si giustifica il comportamento, ma la pressione esercitata ripetutamente da parte di minori che già dal periodo di lockdown uscivano di casa e compivano atti di bullismo nei confronti del professore hanno portato l'insegnante quella sera a perdere lucidità " hanno precisato i difensori Luca Broli e Michele Zerbio.

Il referto non lascia dubbi