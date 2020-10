Ritorna Mimmo Lucano: "Dl Salvini? Disumani! Ma adesso non basta"

I dl Salvini sono ormai il passato nel nostro Paese dove, in piena pandemia e con lo spettro di nuove restrizioni alle libertà, il governo si preoccupa di eliminare le multe per le ong e delegittimare i sequestri delle navi, tra le altre cose. Mentre manca la maggioranza in parlamento per discutere del prolungamento dello stato di emergenza e delle misure di contrasto al coronavirus, con il consiglio dei ministri rinviato a domani, il governo è riuscito a intervenire sul superamento del decreto Salvini. In merito è intervenuto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace assunto come modello di accoglienza.

" I decreti Salvini erano anticostituzionali. Che siano stati superati è un passo avanti ma probabilmente non basta. Non riesco nemmeno a immagine come sia stato possibile concepire un progetto immigrazione basato su quelle norme salviniane, a mio avviso disumane che non hanno niente a che vedere con i diritti delle persone e l'accoglienza diffusa ", tuona l'ex sindaco all'Adnkronos. Mimmo Lucano ammette di non aver ancora letto il nuovo decreto ma esulta a priori per il superamento di quello salviniano: " Non so se sia una vera apertura, sicuramente oggi una sconfitta per chi volle norme disumane a danno dei più vulnerabili. Da questo piccolo luogo che è Riace è nata una idea che poteva essere spunto per un modello di accoglienza, una soluzione possibile e umana ".