Monopattini, tra pochi giorni scattano le nuove regole: ecco cosa cambia

Un incremento degli incidenti, secondo i dati Istat, del +272,52% dal 2020 e il 2021, con conseguenze in alcuni casi gravissime per il conducente o il pedone. Il tema di regolamentare i monopattini arriva, finalmente, a un punto di svolta e dal prossimo 30 settembre cambiano le regole.

Secondo quanto previsto dal decreto legge del 18 agosto scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i monopattini elettrici che saranno messi in commercio a partire dalla fine del mese dovranno essere obbligatoriamente dotati di doppi freni, luci e frecce.

Per i monopattini che, invece, si trovano già in circolazione sarà a cura dei proprietari di farli modificare, al fine di adeguarli alle nuove regole, entro il primo gennaio 2024 anche se dalla data di entrata in vigore del decreto sarà già possibile la sua applicazione facoltativa. Vediamo un po' più nel dettaglio cosa cambia.

Le nuove regole dal 30 settembre

Secondo quanto previsto dal decreto, tra fine mese e inizio anno prossimo tutti i monopattini dovranno dotarsi dei seguenti dispositivi:

segnalatore acustico

indicatori luminosi di svolta che dovranno essere di colore giallo ambra

anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa

posteriormente di catadiottri rossi

di catadiottri gialli applicati sui lati

Saranno ammesse anche luci di arresto mentre per quanto riguarda il campanello, il suono emesso dovrà essere dell'intensità necessaria a poter essere percepito da almeno 30 m di distanza.

Nel caso in cui si tratti di monopattini già in circolazione e dunque da modificare entro il prossimo 1 gennaio:

i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore dovranno essere istallati ad un'altezza massima da terra di 1400 mm

gli indicatori di svolta dovranno essere disposti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra

Per quanto riguarda i freni, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. Tutti i nuovi kit dovranno essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 2006/42/CE.