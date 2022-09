Malore fatale in azienda: muore l'imprenditore Andrea Riello

Nella mattinata di oggi è morto Andrea Riello, 60 anni, presidente di Riello Sistemi. Secondo le prime informazioni giunte, a stroncarlo sarebbe stato un infarto accusato mentre si trovava all'interno dello stabilimento della società Minerve, in Provincia di Verona. Tra il 2005 e il 2009 Riello era stato presidente di Confindustria Veneto. Riello era nato a Paderno del Grappa, frazione di Pieve del Grappa, nel 1962 e, dopo la laurea in Economia aziendale conseguita quando aveva soli 23 anni all'università Cà Foscari, Riello si era trasferito per alcuni anni all'estero dove aveva ottenuto la specializzazione in Management Internazionale. In particolare, Riello si era trasferito prima a Bruxelles e poi a Londra. Proprio a Londra aveva frequentato il Polytechnic of Central London.

Figura importante dell'industria veneta

Ormai da diverso tempo era alla guida di una delle aziende di famiglia specializzata nel settore delle macchine utensili. Sotto la guida dell'imprenditore, l'attività in questione è arrivata ad avere un fatturato da 120 milioni di euro con oltre 500 collaboratori diretti e diversi stabilimenti in tutta Italia e anche all'estero. Dal 2002 Riello occupava anche un seggio nel Consiglio direttivo nazionale di Confindustria. L'industriale è stata una figura molto importante dell'industria veneta che ha ricoperto anche altre cariche degne di nota, tra le quali quella di presidente di Federmacchine dal 2002 al 2004, la federazione nazionale di Confindustria che riunisce le undici associazioni di categoria dei costruttori di macchinari.

Stroncato da un infarto

Dal 2006 a marzo 2010 è stato consigliere di amministrazione di Save SpA, società quotata alla Borsa di Milano, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Venezia. Riello è stato anche componente di consiglio di amministrazione di alcune banche, quali Credito Bergamasco-Gruppo Banco Popolare e Cassa di Risparmio del Veneto-Gruppo Banca Intesa, di Unicredit, oltre a essere presidente della Fondazione Campiello, l'ente che sottende al premio letterario. Secondo quanto reso noto fino a questo momento, Riello sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava nello stabilimento della società Minerve, in Provincia di Verona.

Su Twitter lo ha ricordato il governatore del Veneto Luca Zaia: "La notizia della morte improvvisa di Andrea Riello mi colpisce e mi addolora profondamente. Era un uomo e un imprenditore di grande valore e visione, capace di creare un’impresa leader nel suo settore. Era sempre con il sorriso".