"Non siamo fascisti". Così i no pass si "prendono" Trieste

È iniziato il conto alla rovescia verso il 15 ottobre, il giorno X per i lavoratori: chi avrà il Green pass sarà dentro, chi ne sarà sprovvisto verrà sospeso. A Trieste sono scesi in piazza in più di 10 mila a manifestare contro l'obbligo, tanti quanti se ne sono presentati a Roma ma in una città che conta "solo" 200mila persone. Un numero enorme per proporzioni, che è destinato a crescere e a salire nelle prossime ore e giorni. Da settimane, ogni sabato, le piazze si fanno più numerose anche qui in Friuli e non solo a Roma o a Milano: Trieste viene spesso utilizzata come bandiera ed esempio dai manifestanti di tutta Italia per sostenere la lotta contro il Green pass. Una lotta pacifica, ci tengono a sottolineare, che non vuole lo scontro con le forze dell'ordine.

Al grido di " vogliamo salute e libertà ", i lavoratori di ogni settore hanno sfilato per le strade di Trieste nel giorno dello sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali di base. La città friulana è una delle roccaforti italiane dei no Green pass, come dimostra il movimento 3V che alle ultime elezioni amministrative ha conquistato quasi il 5% superando il M5s. Qui la protesta è forte, vibrante, e attraversa tutti gli ambienti. A Trieste si è generato uno zoccolo duro di irriducibili, che rifiutano fermamente il Green pass. " Noi siamo tutti uniti e andremo avanti ", dicono a chi li ferma per capire meglio le ragioni di queste proteste. I manifestanti di Trieste lo vogliono sottolineare e lo dicono ad alta voce: " Noi non siamo fascisti ". Rifiutano qualunque etichetta e in effetti basta dare uno sguardo al corteo per capire che la composizione è davvero eterogenea: ci sono persone di destra e di sinistra, ci sono lavoratori e persone di ogni estrazione sociale, di ogni età, che sfilano e scandiscono gli slogan.

" Vogliamo essere liberi, non vogliamo una società dove ognuno è poliziotto dell'altro ", si sente gridare al megafono, con un sottofondo di fischietti e di tamburelli che tengono il ritmo del corteo che di tanto in tanto si ferma per ricompattarsi. Grande dissenso per Beppe Grillo, definito " pagliaccio " dai manifestanti, che si merita da parte loro un " vaffanculo particolare " perché " aveva promesso che avrebbe cambiato la politica in questo Paese. Invece è stato il peggio esempio di trasformismo ". " Grillo, Grillo vaffanculo ", hanno urlano migliaia di persone all'unisono per i viali della città.

Ci poi le fotografie di Mario Draghi modificate con le sembianze del Führer e il leitmotiv della manifestazione, ripetuto ciclicamente a intervalli frequenti è sempre e solo uno: " No Green pass ". Nel mirino dei manifestanti anche la stampa e i media, colpevoli a loro dire di non fare un'informazione completa. Tutti puntano alla mobilitazione del 15 ottobre, quando chi non avrà il Green pass non potrà più lavorare e, quindi, ricevere uno stipendio.