Asintomatici nel mirino: tra loro i super diffusori?

Persone, nella gran parte ragazzi, che portano in giro il Coronavirus rischiando di contagiare chi viene a contatto a con loro: gli esperti continuano a cerchiare in rosso la questione relativa agli asintomatici, che in alcuni casi possono avere una carica virale davvero alta. Ecco perché c'è chi li chiama " super-spreaders ", super diffusori. Seppur con zero o pochissimi sintomi, sono in grado di far circolare il Covid-19 e di trasmettere la positività in maniera inconsapevole. Due su tre non sanno di esserlo, e perciò la stima dell'epidemiologo Carlo La Vecchia dovrebbe far riflettere: " Al momento, i positivi è presumibile che siano almeno un milione in Italia, a fronte dei 351 mila accertati ". Ma l'ordinario alla Statale di Milano sottolinea che non si tratta necessariamente di un dato negativo: " Vuol dire che comunque il virus sta circolando molto, ma con letalità più contenuta ".

Gli studi sono ancora in corso. Intanto però va chiarita la differenza tra malattia e infezione: sono diversi i casi in cui un soggetto è infetto ma non malato. Tale distinzione solitamente è basata sulla carica virale perché più è alta e più è probabile che il soggetto sviluppi la malattia. Talvolta vi sono soggetti con pochi sintomi che hanno comunque una carica virale sostenuta. " Sono i super diffusori, che nella totale inconsapevolezza di avere il virus, lo diffondono ", sostiene Vittorio Sambri. Tuttavia il microbiologo dell'università di Bologna e della Ausl Romagna punta il dito contro i comportamenti " poco prudenti di molte persone, di cui abbiamo pagato e paghiamo ancora lo scotto ". Per quanto riguarda l'alta carica virale che potrebbero avere, Pierluigi Viale - direttore delle Malattie infettive del Sant'Orsola di Bologna - vuole andarci cauto: " Di norma la carica virale è direttamente proporzionale alla gravità dei sintomi, e quindi un paziente malato con sintomi è più infettante di un paziente asintomatico ".

L'allarme dell'Iss

Su quella che pare essersi affermata come tra le maggiori incognite dell'andamento del Coronavirus in Italia si è espresso pure l'Istituto superiore di sanità, che nella persona del presidente Silvio Brusaferro ha lanciato un allarme: " Gli asintomatici e i paucisintomatici sono in aumento, bisogna porre attenzione ". La domanda che in molti si fanno è diretta: quanti sono al momento gli asintomatici nel nostro Paese? Come riportato da La Repubblica, stando alle ultime stime sulle diagnosi - fatte tra il 20 luglio e il 20 ottobre - sarebbero il 56%. Ma questo dato tende ad alzarsi man mano che si abbassa l'età dei contagiati: più sono giovani e più hanno pochi sintomi, se non nessuno. " Il dato epidemiologico di riferimento è che il 20% delle persone infettate è responsabile dell’80% dei contagi: in questo 20% una buona parte è rappresentata da asintomatici ", ha spiegato Guido Poli.