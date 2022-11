Si butta dal quarto piano per sfuggire all'incendio in casa: muore anziano

Tragedia a Pavia, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dal quarto piano del palazzo in cui risiedeva: nel suo appartamento si era sviluppato un incendio e in preda alla disperazione l'anziano si è gettato nel vuoto, cercando di salvarsi dalle fiamme.

Il fatto è avvenuto oggi, martedì 1 novembre, intorno alle ore 13. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il rogo ha interessato uno degli appartamenti di una palazzina delle case popolari del rione Crosione, nella periferia di Pavia.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione, ma per il 77enne non c'è stato nulla da fare. Quando i pompieri hanno raggiunto la palazzina con un’autopompa, un’autoscala e un'autobotte di supporto, hanno purtroppo trovato l'anziano esanime a terra, nel cortile. Le dinamiche sono ancora da ricostruire, ma è presumibile che l'uomo, trovatosi circondato dal fumo e dalle fiamme, abbia ceduto al panico e si sia gettato da una delle finestre di casa, precipitando dal quarto piano.

Il personale sanitario, accorso in ambulanza, ha solo potuto constatare il decesso, avvenuto a causa delle gravi ferite provocate dalla rovinosa caduta. Tanta l'angoscia da parte delle persone accorse per assistere all'operazione dei pompieri.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a spegnere l'incendio e a mettere la zona in sicurezza. C'è voluta più di un'ora per domare le fiamme. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri, che dovranno ora effettuare dei rilievi per cercare di risalire alle cause che hanno provocato il rogo. Ascoltati dagli inquirenti, alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una sorta di esplosione provenire dall'appartamento dell'anziano. Le indagini sono in corso.